Viel Betrieb herrschte am Freitag in Schollbrunn beim Festbankett anlässlich der 650-Jahrfeier. Fotos: Jürgen Hofherr

Von Jürgen Hofherr

Schollbrunn. 650 Jahre sind eine lange Zeit - etwa 25 Generationen haben wohl schon in dem Waldbrunner Ortsteil gelebt. Unter dem Motto "Kleines Dorf ganz groß" feierten die 634 Einwohner mit vielen Gästen am Wochenende das Jubiläum "650 Jahre" des Ortsteils. Mit Böllerschüssen und einem Liedvortrag des Männergesangvereins begannen die Feierlichkeiten beim Festbankett.

Nachdem Ortsvorsteher Alexander Helm die zahlreichen Gäste begrüßt hatte, hob Bürgermeister Markus Haas das Engagement der Schollbrunner im Vorfeld der 650-Jahrfeier hervor. Danach befand das Gemeindeoberhaupt, dass das Jubiläum nicht nur ein Grund zum Feiern sei, sondern auch Anlass zum Nachdenken, zur Beschaulichkeit und zur geschichtlichen Aufarbeitung biete.

Da Geschichte in kleinsten Strukturen beginne, sei es notwendig, ein solches Jubiläum zum Anlass zu nehmen, um zu schauen, wie die Menschen in früheren Zeiten in Schollbrunn gelebt hätten. Denn um den Ort über die Jahrhunderte hinweg zu entwickeln, seien viel Mut, Tatkraft, Hoffnung und Initiative nötig gewesen.

Bevor Haas die jüngere Vergangenheit mit Maßnahmen der Dorfentwicklung in den Blick nahm, berichtete er von einer historischen Kuriosität. Da in Schollbrunn nach dem Zweiten Weltkrieg ein niederer Steuersatz gegolten habe, hätten sich Mitte der 1940er-Jahre zahlreiche Reedereien dort angesiedelt und somit das "Steuerparadies" im Mittelgebirge Odenwald zu einer Seefahrergemeinde gemacht.

Abschließend hob Haas hervor, dass Waldbrunn mehr sei als die Summe seiner Ortsteile. Dass in den 40 Jahren seit der Gemeindereform eine Identität entstanden sei, beweise die Zusammenarbeit aller Winterhauch-Dörfer und aller Vereine bei der Ausrichtung der Jubiläumsfeste.

Allerdings sei das Fest ein wenig getrübt, habe man doch den Bürgersaal nicht wie versprochen fertig saniert und modernisiert an die Dorfgemeinschaft übergeben können. Nachdem auch Landrat Dr. Achim Brötel in seinem Grußwort das Engagement und den Zusammenhalt der Schollbrunner gelobt hatte, erzählte Archivar Dr. Rüdiger Lenz in seinem Festvortrag die Geschichte des Orts. Die ersten Spuren dessen Existenz fänden sich in einer Urkunde aus dem Jahr 1364, mit der das Gebiet der Herrschaft Zwingenberg beschrieben wird. Hier finde man den Ort als Grenzpunkt.

Im Turm der evangelischen Kirche gebe es jedoch ältere Spuren, stammen doch die dortigen Fresken mit der Darstellung der Apostel aus dem 13. Jahrhundert. Ein weiteres Zeugnis der Existenz des Jubiläumsdorfs ist die Erwähnung der "Nyfers" Mühle im Jahr 1370. Weitere "Überreste" in der Kirche erzählen von der Fertigstellung der Erweiterung des Kirchenschiffs im Jahr 1773.

Ortsherr über das Dorf war der Pfalzgraf, dem die Schollbrunner als Leibeigene viermal im Jahr Steuern zu zahlen hatten. Darunter ein sogenanntes Fastnachtshuhn, aber auch ein Erntehuhn.

Auch Sterbefallabgaben und Herdsteuern mussten an die Kellerei des Pfalzgrafen im Thalheimschen Haus in Eberbach abgeführt werden. Auch die Gerichtsbarkeit und der Galgen waren in der Neckarstadt. Das letzte Todesurteil, das dort vollstreckt wurde, traf eine Frau, die aus Schollbrunn stammte.

Als weiteres steinernes Zeugnis weise die Inschrift am Dorfbrunnen auf den Schultheiß Michael Weigel hin, der im Jahr 1601 bzw. 1607 die Herrschaft vertrat. Das Dorf habe also zu dieser Zeit keinen Bürgermeister gehabt. Erst im Jahr 1831 gab es den ersten. Ein Denkmal weise auf Bürgermeister Johann Peter Weber hin, der von 1832 bis 1843 der Gemeinde vorstand. Am Gasthaus "Zum Hirsch" findet sich laut Lenz ein Gründungsstein aus dem Jahr 1784.

Die aus dem Gasthaus stammende Familie Diemer habe seit 1778 die Geschicke des Winterhauchdorfs bestimmt und die Geschichte mitgeschrieben. Vinzenz Diemer, Hirschwirt und Ratschreiber, habe 1866 mit dem Erlegen des letzten Wolfs im Odenwald sogar über die Gemeindegrenzen hinaus Spuren hinterlassen. Das ausgestopfte Exemplar der Wolfs kann heute im Heimatmuseum in Eberbach besichtigt werden, schloss Lenz seinen kurzweiligen Vortrag.