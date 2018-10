Waldbrunn. (hof) Eine kurze Tagesordnung bearbeitete der Gemeinderat Waldbrunn in seiner Oktobersitzung. Im Anschluss an die Bürgerfragestunde zum Auftakt standen lediglich drei Besprechungspunkte an. Während der letzte Tagesordnungspunkt aus der Bekanntgabe von Protokollen aus nicht-öffentlichen Sitzungen bestand, ging es ansonsten ausschließlich um den Ortsteil Schollbrunn, der im kommenden Jahr sein 650-jähriges Bestehen feiert.

Während eine Veranstaltergemeinschaft um den Ortschaftsrat seit über einem Jahr mit der Organisation eines Festwochenendes zum Jubiläum beschäftigt ist, machte nun auch der Gemeinderat seine Hausaufgaben - und brachte die im Vorfeld versprochene Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses in der Alten Schule in Schollbrunn auf den Weg.

Insgesamt muss die Winterhauchgemeinde für diese Maßnahme 800.000 Euro aufbringen. Im Juli hatte das Regierungspräsidium Gelder aus Mitteln des Ausgleichsstocks in Höhe von 180.000 Euro in Aussicht gestellt. Um in den Genuss dieser Förderung zu kommen, musste allerdings die Sanierung des Wagenschwender Wegs verschoben werden.

In der jüngsten Sitzung wurden nun für die Architekten- und Ingenieursleistungen Aufträge für insgesamt 150.000 Euro vergeben. Für Handwerkerleistungen vergab das Kommunalparlament außerdem Aufträge in Höhe von rund 43.000 Euro.