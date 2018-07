Von Claus Kaiser

Schefflenz. Der Bürgerempfang der Gemeinde Schefflenz in der der Schefflenzhalle wurde musikalisch vom Querflötenensemble der Musikschule Mosbach unter Leitung von Martin Schmidt umrahmt. Bürgermeister Rainer Houck freute sich, dass er wieder die Gelegenheit hatte, gemeinsam mit zahlreichen Mitbürgern auf die Entwicklung der Gemeinde im letzten Jahr zurückzublicken und einen Ausblick auf die kommenden Monate zu wagen. Zuvor begrüßte Houck einige Gäste aus dem öffentlichen Leben: den Ersten Landesbeamten Martin Wuttke, die Bürgermeister Thomas Ludwig (Seckach) und Marco Eckl (Elztal), Stadträtin Heide Lochmann für die Gemeinde Adelsheim sowie Gemeinderat Karl Maissenhälter aus Billigheim.

In seinem Rückblick fand der Rathauschef vor allem "eine Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten und Ereignisse". 2013 habe ganz im Zeichen des Miteinanders gestanden. Einen breiten Raum widmete Houck in seiner Ansprache den Partnerschaften der Gemeinde mit Agendorf und Cunewalde und den vielen Facetten des Vereinslebens.

Derzeit und zukünftig liefen im Gemeinwesen zahlreiche Baumaßnahmen. Eine wichtige Infrastrukturmaßnahme sei der Ausbau der Breitbandversorgung mit schnellem Internet. Zur langfristigen Sicherung der Nahversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln fänden derzeit Gespräche mit Investoren über die Entwicklung eines neuen, größeren Supermarkts statt. Mögliche Standorte würden derzeit überprüft.

Ein großes Thema, so der Bürgermeister, sei im vergangenen Jahr noch die Windenergie gewesen. So habe man mit dem Flächennutzungsplan für die Windenergie die notwendigen Planungsschritte vollzogen, um die Entwicklung von Windkraftanlagen in der Gemeinde steuern zu können. Vor der Weiterführung der Planungen werde man nun die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans weiter abwarten.

Aktuell hat Schefflenz 3990 Einwohner. Erfreulich sei auch die finanzielle Entwicklung. Die Rücklagen konnten weiter gesteigert werden und betrugen zum Jahreswechsel voraussichtlich 2,8 Millionen Euro. Dem gegenüber steht eine Gesamtverschuldung (inklusive Wasserversorgung) von 3,4 Millionen Euro oder 849 Euro pro Einwohner.

Zunehmend schwierig werde für die Gemeinde die Umsetzung von Baumaßnahmen, da wesentliche Fördermittel nicht mehr in der bisherigen Höhe zur Verfügung stünden. Doch alle Schwierigkeiten wie auch die Herausforderung der kommunalen Daseinsvorsorge, resümierte Rainer Houck, konnten bislang "durch eine zwar kritische, aber dennoch vertrauensvolle Zusammenarbeit im Gemeinderat" gemeistert werden.

Da bei der anschließenden Bürgerfragestunde nicht viel nachgefragt wurde, dauerte sie nur einige Minuten. Die Fragen thematisierten die Planung eines neuen "Lebensmittelvollversorgers", das Ansinnen einer mit regenerativer Energie betriebenen "Wärmeinsel" bei öffentlichen Gebäuden und den aktuellen Stand bei der Sanierung des Hochwasserbehälters Hühnerberg.

Grußworte sprachen Martin Wuttke, Thomas Ludwig und Pater Stefan. Wuttke ging auf das freiwillige kommunale Engagement ein. "Wohnen und Leben bedeutet nicht nur, vor der eigenen Tür zu kehren". Schefflenz habe gut gewirtschaftet und stehe gut da. Im Namen der Nachbargemeinden betonte Ludwig die Wichtigkeit interkommunaler Zusammenarbeit und gratulierte der Gemeinde zu ihrer "beeindruckenden Leistungsbilanz". Pater Stefan vertrat die beiden christlichen Konfessionen. Er beschäftigte sich mit der Frage: "Was verbindet die Musik mit unserem Christsein?"

Bei der Blutspenderehrung dankte Bereitschaftsleiter Jean-Pierre Kennel vom Deutschen Roten Kreuz den verdienten Blutspendern für ihre Bereitschaft, Menschen zu helfen. 2013 seien in der Gemeinde insgesamt 494 Blutspenden gesammelt worden. Ausgezeichnet für zehnmaliges Spenden wurden Dennis Demel, Christian Eifler, Susanne Franck, Daniel Glück, Timo Kautzmann, Elena Megler, Waldemar Millinger, Eva Reimold, Nadja Rüger, Karlheinz Rüger und Markus Sauter. Silja Bakan, Peter Kaufmann und Luitgard Rüger stellten 25-mal ihren Lebenssaft zur Verfügung. Klaus Bindnagel, Antje Egolf und Katrin Moll spendeten 50-mal Blut sowie Harald Bischoffberger und Wilhelm Kühner 75-mal. Die Feuerwehrkameraden Mario Reichert und Gesamtkommandant Hartmut Feil wurden für 25 Jahre Dienst für die Allgemeinheit geehrt.

Das Schlusswort oblag Bürgermeisterstellvertreter Michael Böhm. Man mache es sich im Gemeinderat nicht leicht bei der Entscheidung und Umsetzung von Beschlüssen. Im Mittelpunkt stehe immer das Wohl der Bürger. Böhm wünschte sich für 2014 weiterhin eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem nötigen gegenseitigen Respekt. "Dann ist das Jahr wieder erfolgreich".