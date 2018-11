Moderiert von Radiolegende Matthias Holtmann (rechts) entführten ein großartiges Ensemble von Musikern, Sängern und Schauspielern ihr Publikum auf dem Neckarvorland am Burggraben in die Welt von Popmusik und Poesie. Foto: Thomas Kottal

Von Alisa Götzinger

Neckarelz. "Die Musik war meine erste große Liebe, und sie wird auch meine letzte sein..." - John Miles’ Song "Music" ist eine Liebeserklärung an die Musik und wohl auch deshalb über Jahrzehnte hinweg populär. Ein Lieblingslied, das man in guten und schlechten Tagen hören kann. Doch obschon die meisten sofort auf die Frage nach ihrem Lieblingslied antworten können, wissen dennoch die wenigsten, was sich hinter den schon so oft gehörten Texten verbirgt. Vielen entgeht deshalb auch, welche Poetik, spannende Geschichte, erhellende Autobiografie oder schlicht witzige Erzählung auf ihre Entdeckung wartet. Eine Entdeckung, die die Konzertbesucher am vergangenen Freitag auf dem Neckarvorland am Tempelhaus Neckarelz bei der Reihe "SWR1 Pop und Poesie" live erleben konnten.

Im Rahmen des Mosbacher Sommers wurde neben Stefanie Heinzmann und Deep Purple auch das vom Radiosender SWR1 bekannte "Pop und Poesie" an den Neckar geholt. Die Idee sei, so der ehemalige SWR1-Radiomoderator Matthias Holtmann, der schon seit Jahren mit Witz und Charme durch die Show führt, ganz einfach: "Wir übersetzen Songtexte, und sofort tritt einem das Lied ganz anders vor Augen". Doch es ist mehr als nur bloßes "Übersetzen". Die von Holtmann ausgesuchten "Perlen der Popmusik" werden von hochkarätigen Musikern und Schauspielern erfrischend neu interpretiert, mit Leben gefüllt, sind dennoch nah am Original und zeigen, warum ein Lied immer viel, viel mehr ist als einfach nur Musik und Text. Ob Klassiker der Musikgeschichte, lieb gewonnene Songs, Schätzchen aus dem vergangenen Jahrhundert oder Lieder, die mit großen Gefühlen verbunden werden - "SWR1 Pop und Poesie in Concert" hatte sie am Freitag alle im Programm, brachte das Publikum zum Feiern, Singen, Nachdenken und zum Schmunzeln.

Nach einem fulminanten Start mit "Music" von John Miles erlebten die Zuschauer so ein wahres Wechselbad der Emotionen - ein Abend "wie in Woodstock, nur ohne Schlammlawinen" wie Matthias Holtmann anmerkte, der einiges aus der Popgeschichte der letzten 50 Jahre hervorzauberte. Wer wusste schon, dass der Autor des Janis Joplin-Klassikers "Me and Bobby McGee" einige Zeit in Mannheim lebte oder in welchen Städten Tina Turner Hit "Proud Mary" spielt?

Hintergrundwissen traf im Anschluss auf fantastisch vertonte Songs, die von Simone von Racknitz und Jochen Stöckle übersetzt zu Geschichten wurden. Die Protagonisten schienen lebendig, erzählen den Zuschauern selbst, was sie bewegt. Ob Lola, die in "Copacabana" von Barry Manilow in einer Bar tanzt und verzweifelt versucht, ein Star zu werden, oder der Protagonist von "Proud Mary", der nie "die Schokoladenseite gesehen hat", der Tag und Nacht nur arbeitete - sie alle wurden zu Menschen aus Fleisch und Blut.

Überraschungen hielten auch die zahlreichen Inszenierungen bereit, die vom Pianist Peter Grabinger mit viel Liebe zum Detail erarbeitet wurden. So war erstmals eine moderne Version von Elvis’ "In the Ghetto" zu erleben, die mit modernen Hip-Hop- und Soul-Sounds unterlegt wurde. Die Geschichte von Armut, Verzweiflung und was passiert, wenn man am falschen Ort geboren wurde, erschien heute in Zeiten von Flucht und Krieg aktueller denn je.

Ein besonderer Höhepunkt für die vielen Pink-Floyd-Fans im Publikum war natürlich "Wish you were here", dessen Titel auch namensgebend für die aktuelle "Pop und Poesie"-Tour war. Von "zwei verlorenen Seelen" wird da erzählt, von alten Pfaden und dem einen Wunsch: "Ich wünschte, du wärst da". Umrahmt von den für diesen Song typischen Gitarrenklängen und den altbekannten Zeilen, die die Zuschauer begeistert mitsummten, konnten mit Sicherheit alle dem von Matthias Holtmann zitierten chinesischen Philosophen Konfuzius recht geben: "Musik erzeugt eine Art von Vergnügen ohne die der Mensch nicht leben kann".