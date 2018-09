Spaß-Experte Rüdiger Hoffmann lässt in seinem neuesten Solo-Programm auch Männer gegen Frauen antreten (singen). Am 28. November gastiert er in Mosbach.

Von Peter Lahr

Mosbach. Er feiert sein 25. Bühnenjubiläum und ist für seine erfrischend entschleunigte Redeweise bekannt. Rüdiger Hoffmann gastiert am 28. November in der Alten Mälzerei in Mosbach. Der RNZ verriet er im Vorfeld, weshalb er von Nussnougatcreme auf Aprikosenmarmelade wechselte, warum man auch bei eineinhalb Stunden Comedy etwas lernen kann und worüber er selber lacht.

"Ja, hallo erst mal", lautet ihr klassischer Einstiegssatz. Und nun wollen Sie plötzlich ein Comedy-Programm mit einer Rock'n-Roll-Produktion kreuzen. Glauben Sie allen Ernstes, dass das bei Ihnen funktionieren kann?

Ich werde ja oft gefragt: Sag mal Rüdiger, wenn ihr so auf Tour seid, da geht doch bestimmt total die Post ab nach der Show, jeden Abend Party, Rock'n Roll. Ja schön wär's. Hätte ich gerne, aber bei uns ist absolut tote Hose danach. Das sind alles so Klischees. Sex und Drogen. Ich meine, okay, bei einigen Kollegen aus dem Showgeschäft stimmt es schon, aber ich mach doch hier keine Volksmusik. Meine Crew und ich, wir kommen aus Paderborn. Wir sind katholisch. Wenn wir mal schummriges Licht haben wollen, fahren wir bis zur nächsten Ampel und warten bis sie auf Rot springt.

Als ehemaliger Student der Schulmusik verfügen Sie natürlich über entsprechende musikalische Kenntnisse. Aber weshalb gab es denn keinen Paderborner "Monsieur Mathieu", keinen Musiklehrer Rüdiger Hoffmann?

Eigentlich bin ich Autodidakt. Ich glaube, als Lehrer wäre ich keine gute Wahl gewesen, dafür sind meine Texte vielleicht auch etwas zu lustig.

Erinnert nicht mancher Unterricht an Comedy? Oder kann man nicht auch bei Comedy etwas lernen?

Wenn es einen Leitfaden, ein Seminar für Comedy geben würde, prima! Aber in der Realität ist es doch anders. Das Ausprobieren auf der Bühne ist unser Unterricht. Jede Stunde ist anders. Und wenn man es einmal weiß, wie es geht, macht es großen Spaß. Also doch eigentlich wie in der Schule .

Mit "Sex oder Liebe" haben sie 2007 Ihr musikalisches Debüt vorgelegt. Kann man auch bei Ihrem aktuellen Soloprogramm Abstecher in der Musik erwarten?

Im neuen Programm spiele ich vier Songs und einer davon für das Publikum zum Mitsingen. Ein großer Spaß. weil ich Männer gegen Frauen antreten lasse - und jedes Mal gewinnen die Frauen.

Ihr zehntes Programm überschreiben Sie mit "Aprikosenmarmelade". Sie verblüffen damit sicher manchen Zuhörer, der Sie noch als Fan einer Nussnougatcreme abgespeichert hat. Wie kam es zu dem Geschmackswandel?

Der Titel klingt ja etwas kurios für ein Comedy-Programm. Wobei, Nussnougatcreme auch. Er kam mir während des Schreibens, weil ich zu der Zeit beim Frühstück tatsächlich sehr viel Aprikosenmarmelade aufs Brot gestrichen habe. Dabei stehe ich morgens gar nicht so sehr auf Süßes - aber angeblich ist das anregend fürs Gehirn. Ich sehe »Aprikosenmarmelade« als Synonym für den Mikrokosmos Frühstücksküchentisch: Da tun sich ja schon die ersten Abgründe des Tages auf - und die werden alle im Programm thematisiert.

"Marmelade rettet Augenlicht", lesen wir auf Ihrer Webseite. Den Erlös des "offiziellen Brotaufstrichs" spendet Rüdiger Hoffmann der Christoffel-Blinden-Mission. Hat das mit Ihrer eigenen Augenerkrankung zu tun? Sie wurden ja vor einiger Zeit wegen Grauen Stars operiert.

Ja, das stimmt. Ich habe vor Ort den Arzt Dr. Kermani kennengelernt, der mich operiert hat. Er erzählte mir, was er alleine mit 30 Euro pro Patient in Afrika bewirken kann. Die Vorstellung, den Leuten helfen zu können, hat mich überzeugt. Daher unterstütze ich die Organisation mit finanziellen Mitteln.

Sie feiern Ihr 25. Bühnenjubiläum. Zeit für einen Blick zurück und nach vorn. Was hat sich seit den Anfangsjahren verändert, und wo sehen Sie sich in 25 Jahren?

In 25 Jahren?! Hoffentlich noch hier mit Ihnen gemeinsam beim Plausch und einem Kaffee, dann im Anschluss zum Theater und die Leute hervorragend unterhalten. Ein Traum! Dann wäre ich 74, und dann könnte ich mir das sehr wohl noch vorstellen. Rückblickend würde ich sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich nie verbogen.

Was erwartet die Gäste in Mosbach bei Ihrer "Geburtstagssause" jenseits des prickelnden Titels?

Es wird eine Nachfolge-Geschichte von Olaf und Birte geben, da diese im letzten Programm schon die meisten Zuschauer begeistert haben. Die beiden möchten ein Kind, und ich helfe dabei. Also jetzt nicht so wie sie meinen, also anders halt. Und dann werde ich vom Tourleben erzählen. Dann erkläre ich den Frauen im Saal, warum die Murmel beim Mann immer wieder auf Autopilot schaltet, und zum Abschluss treten die Frauen noch gegen die Männer an - ein großer Spaß!

In einem Fanshop findet man meist Tonträger, Bücher, DVDs, Tassen, T-Shirts, Schals oder Plüschtiere. Bei Rüdiger Hoffmann gibt es einen Fußabtreter. Wieso das? Hat den schon mal jemand bestellt?

Das ist der absolute Renner. Egal was es sonst gibt, die Fußmatte ist der Verkaufsschlager. Wenn man an seiner Wohnungstür eine Fußmatte mit "Ja Hallo erstmal" liegen hat, ist das doch schon mal eine der besten Begrüßungen überhaupt.

Sie bezeichnen sich, bescheiden wie Sie sind, als "Comedy-Legende". Mittlerweile sind die Grenzen zwischen Kabarett und Comedy recht fließend geworden. Was ist ihr Anliegen, ihre Motivation, weiter auf der Bühne zu stehen?

Einfach der Spaß, die Fans, die immer wieder fragen, wann kommst du nach.... Gerade in dieser Zeit habe ich den Eindruck, brauchen sie mich mehr denn je, weil sie bei mir eineinhalb Stunden entschleunigt werden. Sich auf eine Reise einlassen und einfach nur genießen. Ob es dann Kabarett oder Comedy ist, ist doch eigentlich egal. Hauptsache hervorragende Unterhaltung und sie gehen mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause.

Worüber lacht eigentlich Rüdiger Hoffmann?

Es gibt Künstler wie Dietmar Wischmeyer oder Gerd Polt, die ein tolles Programm haben und die ich sehr schätze.