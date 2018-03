Obrigheim. (schat) Zehn Jahre (und ein paar Monate) ist es her, dass das Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) abgeschaltet wurde. Im Mai 2005 war die Zeit des einst dienstältesten deutschen Atommeilers abgelaufen, seither beschäftigt man sich mit dem Rückbau der Anlage am Neckar. "Die EnBW arbeitet intensiv am sicheren, zügigen und effizienten Rückbau ihrer Kernkraftwerke", heißt es dieser Tage in einer Pressemitteilung des Energiekonzerns, der Rückbau sei schließlich Teil der Energiewende in Deutschland.

In Obrigheim ist die Demontage des Kraftwerks bereits weit vorangeschritten, seit geraumer Zeit ist die Zerlegung des eigentlichen Kernstücks der Anlage, dem Reaktordruckbehälter, im Gange. Und bei der Vorbereitung des Rückbaus der Blöcke Neckarwestheim I und Philippsburg I wurden laut EnBW "in diesem Jahr weitere Meilensteine erreicht", so dass der Beginn der Arbeiten dort näher rückt. Außerdem befasse man sich bereits jetzt mit dem Rückbau der Blöcke Neckarwestheim II und Philippsburg II.

Um die zahlreichen Themen rund um den Rückbau zu vermitteln und um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, veranstaltet die EnBW Kernkraft GmbH auch in diesem Jahr wieder Info-Tage für die Bevölkerung an den einzelnen Standorten.

In Obrigheim werden am kommenden Samstag, 24. Oktober, die Türen des Kraftwerks geöffnet, zumindest die des Infocenters. Von 13 bis 17 Uhr will man seitens der EnBW über bereits erledigte Rückbauschritte und noch kommende Arbeiten beim Abbau der Anlage informieren. Bei Vorträgen, über Infotafeln und im persönlichen Gespräch mit Geschäftsführung und Rückbau-Experten sei allerlei Wissenswertes über den Rückbau zu erfahren. "Wir stehen den Bürgern gerne Rede und Antwort. Denn uns ist wichtig, dass die Bevölkerung über unsere Rückbau-Vorhaben und die Rahmenbedingungen Bescheid weiß", erklärt Jörg Michels, Geschäftsführer Rückbau Kernkraftwerke der EnBW Kernkraft.

Verbildlicht werden sollen dabei die Fortschritte der seit 2008 laufenden Demontage des Kernkraftwerks, die an vielen Stellen der Anlage bereits konkret greifbar sind. So ist etwa aus dem einstigen Maschinenhaus längst nahezu alles aus der Betriebszeit demontiert, zerlegt, ausgeräumt. Auch im Kontrollbereich wurde in den vergangenen Jahren bereits viel zurückgebaut. Bis das Kraftwerk dann tatsächlich vollständig abgebaut ist, ziehen allerdings noch annähernd zehn Jahre ins Land. Bis 2025, so die Angabe der EnBW, soll der Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim abgeschlossen sein. So gesehen ist gerade "Halbzeit". Und in der will man nun also die Bevölkerung über den Stand der Dinge und weitere Planungen informieren. Zum Informationstag wird am Samstag von 13 bis 17 Uhr eingeladen.