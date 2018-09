Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mitten rein in die Feiertage der Fastnachter fiel gestern eine - auch ganz "unnärrisch" betrachtet - höchst erfreuliche Feierlichkeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach. Dort durfte man am späten Nachmittag nämlich Richtfest am planmäßig wachsenden Seminar-, Labor- und Bürogebäude zelebrieren.

Zwischen "9 und 10 Millionen Euro", so die aktuellen Zahlen von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, investiert das Land derart in den Hochschulstandort Mosbach. Im März 2013 hatte man den ersten Spatenstich vollzogen, im Oktober 2014 soll der 1700 Quadratmeter große Neubau in Passivhausbauweise auf dem Campus am Lohrtalweg fix und (bezugs-)fertig sein.

Ehe Zimmerermeister Georg Kiesel von der Baufirma Otto Heil (Bad Kissingen) allerdings seinen Richtspruch verkünden und glücksbringende Scherben produzieren konnte, waren erst einmal die Fest- und Grußwortredner an der Reihe. Wissenschaftsministerin Bauer wollte den Neubau dabei als "in Stein gemeißeltes Bekenntnis" zum Hochschulstandort Mosbach gewertet wissen.

Sie erinnerte daran, dass der Baumaßnahme eine jahrelange Debatte vorausgegangen sei, "in einem gemeinsamen Kraftakt" habe man nach der Genehmigung auch die (zwischenzeitlich fehlende) Finanzierung geschafft. "Alles andere als ein Selbstläufer" war und ist diese Maßnahme, so Theresia Bauer weiter. Umso erfreulicher sei nun, dass man mit dem Neubau auch neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz setze.

Wie das gelingen soll, erläuterte Ingo-Michael Greiner, Leitender Regierungsdirektor Vermögen und Bau BW. Das zwei- bzw. dreigeschossige (zum Lohrtalweg hin) Gebäude sei als hochmodernes Passivhaus konzipiert, neben Seminar- und Laborräumen werde es auch Büros und ein großes Auditorium maximum beherbergen. Der "Ersatzbau" soll die Qualität der Lehre an der DHBW in Mosbach verbessern, einige der seit 2008 auf dem Gelände genutzten Unterrichtscontainer ersetzen.

Auf alle wird man freilich auch mit dem Neubau nicht verzichten können. Denn: "Die Hochschule hat sich inzwischen selbst überholt", weiß auch Greiner mit Blick auf das immense Wachstum der Bildungseinrichtung in den vergangenen Jahren. Die "gewaltige" Entwicklung in Mosbach sei vor allem auch das Verdienst des ehemaligen Rektors und jetzigen DHBW-Präsidenten Prof. Geilsdörfer, so Greiner.

Der so gelobte gab das Kompliment direkt weiter. Der Erfolg Mosbachs sei immer der Erfolg eines exzellenten Teams gewesen, so Reinhold Geilsdörfer. Für ihn ist der Neubau "Ein Stück Konsolidierung". Geilsdörfer erinnerte gleichfalls an den "holprigen Weg" der Realisierung, dankte vor allem auch Ministerin Bauer für deren "massiven Einsatz" im Ringen um die Finanzierung des Millionenvorhabens.

Als Lohn für die Hartnäckigkeit von Hochschulleitung, Stadt, politischen Vertretern der Region (vor allem der MdLs Nelius und Hauk) und Landkreis wertete Landrat Dr. Achim Brötel den Neubau. "Wir haben auch lange genug genervt", so Brötel, der sich im Vergleich der Hochschulen untereinander einen fairen Wettbewerb und Theresia Bauer als wachsame Schiedsrichterin wünscht.

Professor Dr. Jürgen Kletti sprach als Vorsitzender des Hochschulrats von einem "positiven Meilenstein für die Entwicklung des Standorts Mosbach". Ähnlich wie Brötel und auch Mosbachs OB Michael Jann - der für die weitere Entwicklung der DHBW auch weiterhin "zu allen Taten" bereit ist - wollte Kletti die jüngsten Entwicklungen rund um die Verselbstständigung der Außenstelle Heilbronn beim Richtfest allenfalls streifen. Theresia Bauer hatte bereits bekundet, dass man inzwischen für alle Beteiligten "tragbare Lösungen" gefunden habe.

Überaus tragfähig scheint indes der Rohbau, den Georg Kiesel und seine Kollegen von Otto Heil auf den Campus am Lohrtalweg gestellt haben "Unsere Arbeit ist getan, wir sind sehr zufrieden und stolz", so Frank Hornung (Bereichsleiter Bauabwicklung). Wenn der Innenausbau nun genauso zügig und problemfrei abläuft, könnten die ersten Studenten noch im Herbst einziehen.