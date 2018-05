Obrigheim. (joc) In Obrigheim geht mit Ablauf des Jahres eine Ära zu Ende. Nach einer Dienstzeit von 24 Jahren als Bürgermeister der Neckartalgemeinde wird der 58-jährige Roland Lauer nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen. Im Oktober werden die Bürger aus Obrigheim sowie den Ortsteilen Asbach und Mörtelstein somit zu den Urnen gerufen, um einen neuen Rathauschef zu wählen.

Für die verantwortungsvolle Aufgabe, die Verwaltung der rund 5200 Einwohner zählenden Gemeinde zu leiten, hat jetzt als erster Bewerber Richard Zorn seine Kandidatur angekündigt. Der 48-jährige parteilose Bewerber aus Diedesheim verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltungsarbeit, die der Diplom-Verwaltungswirt in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen erworben hat.

Richard Zorn möchte diesen Erfahrungsschatz gerne in Obrigheim einbringen: "Mich reizt die Aufgabe, denn Obrigheim ist eine sehr gut aufgestellte, attraktive Gemeinde mit einem überaus aktiven Vereinsleben. Das gilt es, in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat zu bewahren, an entscheidenden Stellen auszubauen und damit die ganze Gemeinde weiter voranzubringen. Ich kenne und erlebe Obrigheim als aktive Gemeinde, die nicht nur durch die Erfolge der Obrigheimer Gewichtheber überregional bekannt ist und einen guten Namen hat. Wichtig ist mir auch, dass bei allen gemeindeübergreifenden Gedanken die Identität der Ortsteile nicht verloren geht. Asbach und Mörtelstein sollen ihren eigenen Charakter weiter pflegen können. Das ist in einem Miteinander ganz wichtig."

Richard Zorn ist in der Gemeinde Obrigheim und der Region kein Unbekannter. Aufgewachsen in Diedesheim, unterhielt er von frühester Jugend an enge Kontakte zum nahen Obrigheim. Zorn lebt auch heute noch in seinem Heimatort Diedesheim mit seiner Familie, Ehefrau Margit und Tochter Annika. Er leitete bis Ende 2013 das Mosbacher Polizeirevier, bevor er Anfang 2014 zum stellvertretenden Leiter der Verkehrspolizeidirektion des neuen Präsidiums nach Heilbronn berufen wurde.

Nach dem erfolgreich absolvierten Studium an der Fachhochschule Villingen-Schwenningen folgte eine weitere Studienzeit in Münster. In den vergangenen 20 Jahren war Zorn in unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen tätig, darunter im Innenministerium des Landes Baden-Württemberg oder beim Regierungspräsidium Stuttgart. Darüber hinaus zeichnete sich der Bürgermeister-Kandidat mehrfach bei verschiedenen organisatorischen und verwaltungstechnischen Projekten und an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach aus. Durch diese vielfältigen beruflichen Erfahrungen hat er seit dem Jahr 2010 einen Lehrauftrag für Personal- und Mitarbeiterführung an der Dualen Hochschule inne.

Auch privat ist Richard Zorn im Elzmündungsraum fest verwurzelt. Als Mitglied mehrerer Vereine, unter anderen dem Kinderschutzbund und im Verein "Hilfe zur Selbsthilfe", engagiert er sich für zahlreiche weitere soziale Projekte. In Obrigheim ist das Ehepaar Zorn ebenfalls im Vereinsleben aktiv. Beide sind aktive Mitglieder im Chor "Sing a Song".