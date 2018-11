Mosbach. (stm) Er steht wieder vor der Tür, der Mosbacher Sommer. Große musikalische Vielfalt sowie Tanzstimmung halten während der Sommermonate Einzug in Mosbach. Wer sich beeilt und in Gruppen bucht, kann noch zehn Prozent Rabatt mitnehmen.

Das Konzert der mehrfach ausgezeichneten Rockband "Revolverheld" am 1. August wird das größte des diesjährigen Mosbacher Sommers und der Höhepunkt des Musikprogramms sein. Die Band war mit allen Alben in den Top-10 und kommt "Immer in Bewegung" nach einer restlos ausverkauften Tour zu uns nach Mosbach. Sie haben die Herzen vieler Fans mit ihren Songs wie "Freunde bleiben", "Mit Dir chilln", "Spinner" oder "Halt Dich an mir fest" bewegt. Eingestimmt werden die Besucher des Open-Air-Konzerts im Großen Elzpark von der Pop-Rock-Band "Luxuslärm".

Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr wird das Festival "Folk am Neckar" auch in diesem Sommer wieder stattfinden. Mit den Bands "Fleadh", "Aisleng", "Horch", "Acoustic Revolution" und "Mr. Irish Bastard" wird am 9. August im Burggraben Neckarelz einen Tag lang Folkmusik vom Feinsten präsentiert. Dazu gibt es Kulinarisches und geistreiche Whiskyvielfalt. Tickets gibt es unter www.folk-am-neckar.de.

Ganz andere Musik kann man am 30. Juli bei der A-cappella-Night genießen. "Viva Voce" und "Les Brünettes" gestalten einen Abend ohne Instrumente, aber mit viel Musik. Les Brünettes, gelten als eine der besten A-cappella-Gruppen Europas und präsentieren ein breites Repertoire aus jazzigen Stücken, souligen Popsongs und virtuos arrangierten Standards, während Viva Voce, die mittlerweile erwachsenen Windsbacher Chorknaben, in zahlreichen Eigenkreationen und kreativen Coverversionen bekannter Welthits die Welt verstehen. Und das alles mit einer umwerfenden Performance. Mehr unter www.lesbruenettes.de und www.viva-voce.de.

Die Band mit dem zungenbrecherischsten Namen des Mosbacher Sommers 2014 nennt sich "Holstuaonarmusigbigbandclub" und wird praktischerweise "HMBC" abgekürzt. Ein Millionenpublikum wollte das Youtube-Video ihres Hits "Vo Mello bis ge Schoppornou" sehen. Aber was ist das? Volksmusik? Pop? Jazz? Weltmusik? Man weiß es nicht. Keiner, der die fünf studierten Musiker aus dem Bregenzerwald gehört hat, wird eine zweifelsfreie Einteilung vornehmen können. Ein HMBC-Konzert ist ein Beutezug durch die musikalische Wildnis - vom Mississippi-Delta bis zu den Gipfeln der Karawanken - eine kreative Mischung aus Pop und Schlager, Jazz und Filmmusik, Englisch und Gsibergerisch. Mit viel Energie und Groove erwartet Mosbach am 17. Juli ein ganz besonderes Konzerterlebnis. Mehr Infos unter www.hmbc.at.

Mit "Burr & Klaiber" wird das musikalische Programm des Mosbacher Sommers am 11. Juli eröffnet. Der furiose Geiger Winfried Butt und der Gitarrist Siegfried Klaiber wirken wie ein komplettes Ensemble und verblüffen mit ihrer Performance von Blues, Rock und Samba. Das aktuelle Projekt entführt in "Open Rooms". Mehr unter www.burrundklaiber.de.

Mittlerweile hat die Mosbacher "Kneipen KultTour" schon Tradition. Sie bildet dieses Jahr am 5. September den Abschluss der sommerlichen Kulturreihe. Livemusik in Bars und Gaststätten sorgen in der ganzen Stadt für eine ausgelassene Stimmung. Anschließend geht es mit DJ-Partys in Nachtclubs weiter. Mit Bands, Bars und Bussen wird die komplette Innenstadt zur Party. Es erscheint rechtzeitig ein ausführliches Programmblatt sowie der Fahrplan der Shuttlebusse. Er liegt aus in der Tourist Information Mosbach, bei den beteiligten Kneipen und kann unter www.mosbach.de herunter geladen werden.

Info: Karten für alle Veranstaltungen gibt es bei der Tourist Information am Marktplatz, bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald oder unter www.mosbach.de/veranstaltungen.