Ravenstein. (F) Der "Landsknechtshaufen zu Merchingen", der mit seinen Auftritten ein Stück Geschichte nachstellt und weit über das Bauland hinaus bekannt geworden ist, besteht seit 25 Jahren. Das Jubiläum des Vereins wird mit einem dreitägigen Fest vom 16. bis 18. August gefeiert. Das Lagerleben wie in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und diverse Vorführungen der Landsknechte stehen dabei im Mittelpunkt.

Den Grundstein für die Entstehung des "Landsknechtshaufens zu Merchingen" bildete ein Ortsfest 1988. Für diese Feierlichkeit regte der damalige Ortsvorsteher Emil Otterbach an, an die Geschichte des Dorfes Merchingen durch eine Gruppe von Landsknechten des Dreißigjährigen Krieges zu erinnern. Das Debüt gelang bestens und animierte zahlreiche Männer und Frauen zum Mitmachen, und so entstand der "Landsknechtshaufen zu Merchingen", dessen Mitgliederzahl in den folgenden Jahren stetig wuchs.

Rege interessiert an der Geschichte des 17. Jahrhunderts sind die Mitglieder des Vereins, der bei verschiedensten Veranstaltungen das Feldlagerleben der damaligen Zeit darstellt. Dabei hat die originalgetreue Nachbildung der Kleidung, der Werkzeuge, des Zeltes, des Geschirrs und der Waffen nach historischen Vorgaben oberste Priorität. Ein umfangreicher Fundus erlaubt es, ein detailgetreues Lager mit Zelten aufzubauen und auszurüsten.

Auch die Bewaffnung entspricht der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Es stehen Hellebarden, Hieb- und Stichwaffen, Rüstungsteile, Musketen und Kanonen zur Verfügung. Der Landsknechtshaufen, der weit über die Grenzen Ravensteins und des Baulandes bekannt ist, bereichert Feste und Veranstaltungen durch Gesang, Vorführung des Lagerlebens, Kanonenschießen und weitere Aktionen.

Der Verein besteht derzeit aus rund 60 Mitgliedern und hat in Merchingen ein eigenes Vereinshaus eingerichtet, wo man sich ständig trifft. In den vergangenen Jahren hat die Gruppe an vielen Veranstaltungen und historischen Lagern im gesamten Bundesgebiet teilgenommen und dabei viele Freunde gefunden. Besonders stolz ist der Verein natürlich auf sein Mitwirken an den Filmaufnahmen für die Dokumentationsreihe "Die großen Schlachten". In dem im Jahr 2005 gedrehten dritten Teil mit dem Titel "Das Massaker von Magdeburg" haben Mitglieder des Merchinger Vereins Statistenrollen übernommen.

Eine besonderes Ereignis in der Vereinsgeschichte war auch die Taufe der Kanone "Lieselotte" auf dem Wallersteiner Landsknechtstreffen 2007 durch Baron Michael von Gummpenberg.

Im Jubiläumsjahr der Gemeinde Merchingen, die vor 825 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde, feiert der Landsknechtshaufen, der die Eröffnungsveranstaltung der 825-Jahr-Feier mit Böllerschüssen begleitet hat, nun sein eigenes Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Fest.

Das Festprogramm zum 25. Jubiläum:

Freitag, 16. August: Aufbau des Lagers und Begrüßung der einzelnen Gruppen durch den "Landsknechtshaufen" zu Merchingen. Anschließend ist gemütliches Beisammensein.

Samstag, 17. August:

9 Uhr Auftakt mit der Hauptmannsitzung

10.30 Uhr Begrüßung durch Bürgermeister und Ortsvorsteher und Übergabe der Gastgeschenke

11 Uhr: Lagerleben und diverse Vorführungen der einzelnen Gruppen

13 Uhr: Sammeln auf dem Schlossplatz

13.30 Uhr: Abmarsch zum "Schlachtfeld" (Sportplatz)

14 Uhr: Waffenvorführung der Landsknechtsgruppen (Pieken, Musketen und Kanonen)

16 Uhr: freier Abzug ins Lager

16.30 Uhr: Lagerleben und Vorführungen einzelner Gruppen

20.30 Uhr: Auftritt der Band "Aisleng"

22.30 Uhr: Feuerwerk

23 Uhr: Auftritt der Band "Aisleng"

Sonntag: 18. August:

10 Uhr: Hauptmannsitzung

11 Uhr: Ehrungen durch Bürgermeister und Ortsvorsteher

13 Uhr: Sammeln auf dem Schlossplatz

13.30 Uhr: Abmarsch zum "Schlachtfeld" (Sportplatz)

14 Uhr: Waffenvorführung der Landsknechtsgruppen. Anschließend Verabschiedung der einzelnen Gruppen,

ab 16 Uhr: Lagerleben und Ausklang