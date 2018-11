Von Christian Beck

Neckar-Odenwald-Kreis. Egal ob Fleisch, Gemüse oder Brot: Die Landwirte sorgen dafür, dass unser Tisch so reichlich gedeckt ist. Doch der Beruf, der wohl zu den ältesten Professionen der Welt gehört, verändert sich stark: Neuartige Technik, struktureller Wandel und fallende Erzeugerpreise stellen die Landwirte momentan und wohl auch in Zukunft vor Herausforderungen. Zudem ist die Wahrnehmung des Berufsstandes nicht immer positiv: Massentierhaltung, Genfutter oder übermäßiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln - die Liste der Vorwürfe ist lang.

Vor diesem Hintergrund wird startet die Rhein-Neckar-Zeitung die Serie "Landwirtschaft - zwischen Tradition und Zukunft". In den nächsten Wochen und Monaten werden die Redaktionen Mosbach und Buchen immer wieder mit Landwirten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis das Gespräch suchen und einzelne Themen näher beleuchten. Zum Start der Serie haben wir uns mit dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbands, Herbert Kempf aus Walldürn-Altheim, sowie dessen Stellvertreter, Walter Leibfried aus Neunkirchen, über die drängendsten Themen unterhalten.

Im Moment herrschen sommerliche Temperaturen. Was bedeutet das für die Landwirtschaft?

Leibfried: Die Ernte bei der Wintergerste hat eher begonnen als vorgesehen. Normal startet diese ab dem 10. Juli, viele Felder sind nun bereits abgeerntet. Bei der Heuernte kommen uns die Temperaturen entgegen. Für den Weizen ist die schnelle Abreife aber nicht gut.

Kempf: Hier findet gerade die Kornfüllungsphase statt. Und dazu braucht es Wasser. Wenn es so weiter geht, werden sich die Körner nicht gut entwickeln können.

Hier gibt es aber regionale Unterschiede.

Kempf: Das stimmt. Rund um Walldürn und Osterburken sind die Böden flachgründig und können das Wasser schlechter speichern. Dort sieht man mancherorten schon gelbe Flecken in den Kornfeldern, der Weizen ist viel zu früh reif. Normal ist das erst Mitte oder Ende Juli der Fall.

Wagen Sie schon eine Prognose, wie die Getreideernte ausfällt?

Kempf: Zu der Qualität lässt sich noch nicht viel sagen. Zu der Menge: Eine Rekordernte gibt’s ganz bestimmt nicht. Aber eine Durchschnittsernte können wir noch erreichen.

Egal wie die Ernte ausfällt: Landwirte verkaufen ihre Produkte und müssen davon leben können. Wie sieht es hier aus?

Kempf: Hier hat es in der letzten Zeit große Veränderungen gegeben. Früher hat der Landwirt seine Ernte direkt zum Lagerhaus gefahren. Auf den Preis, den er bekommen hat, hatte er keinen Einfluss. Heute beobachten die meisten die Preise an der Warenterminbörse, um zum bestmöglichen Zeitpunkt zu verkaufen. Zusätzlich sichern sich viele über Vorverträge ab.

Lohnt es sich finanziell momentan überhaupt noch, Landwirt zu sein?

Kempf: Es lohnt sich schon noch. Aber der Betrieb muss eine gewisse Größe haben. Ob Tierhaltung oder Ackerbau ist dabei egal. Damit sich die Kosten in einem vernünftigen Rahmen bewegen, muss eine gewisse Größe bei allem erreicht werden. Da geht es beispielsweise darum, die Maschinen auszulasten.

Verglichen mit anderen Ländern sind Lebensmittel in Deutschland sehr günstig. Sind die Preise zu niedrig?

Kempf: Absolut. Für ein Schwein bekommt der Züchter 1,40 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht.

Leibfried: Auch die Milchpreise sind wieder stark gefallen, sie liegen jetzt bei etwa 30 Cent pro Liter. Damit lässt sich nicht auskömmlich wirtschaften, das ist zurzeit ein Nullsummenspiel.

Viele Verbraucher verlangen Bioprodukte, gentechnikfrei soll es sowieso sein. Was sagen Sie dazu?

Kempf: Das ist voll in Ordnung. Der Kunde muss die Wahl haben. Aber für Bioprodukte muss der Verbraucher auch bereit sein, mehr zu zahlen. Schließlich ist der Aufwand höher, die Erträge sind geringer.

Manche Höfe sterben, die verbleibenden werden immer größer - ist das auch im Neckar-Odenwald-Kreis der Fall?

Leibfried: Ganz sicher. Der Strukturwandel geht ungebremst weiter.

Kempf: Im Schnitt haben wir pro Jahr zwei bis zweieinhalb Prozent weniger Betriebe.

Wenn Betriebe immer größer werden, kann die Arbeit aber nicht mehr von einer Familie geleistet werden, oder?

Leibfreid: Ja, auch im Neckar-Odenwald-Kreis arbeiten Landwirte immer mehr mit Angestellten. Das Problem: Gute Fachkräfte sind teuer. Und Personen, die nicht ausgebildet sind, können wir nicht beschäftigen. Die können weder mit Tieren, noch mit den Maschinen umgehen.

Wo liegen aus Ihrer Sicht Dinge im Argen?

Leibfried: Die Diskriminierung unseres Berufsstandes macht uns sehr zu schaffen. Das geschieht zum Teil über Medien wie soziale Netzwerke. So haben Tierschutzorganisationen aufgerufen, in Ställe einzubrechen.

Kempf: Bei einigen dieser Aktionen sind auch Tiere gestorben oder Landwirte attackiert worden. Dabei bin ich überzeugt: Würde ein Landwirt direkt angesprochen, ob man den Stall einmal ansehen dürfte - kaum jemand hätte etwas dagegen.

Wo sehen Sie noch Probleme?

Leibfried: Von Seiten der Politik nimmt die Zahl der Vorschriften immer mehr zu, das grenzt schon an Bevormundung. Eine gewisse unternehmerische Freiheit sollte man den Landwirten doch lassen.

Kempf: So wurde beispielsweise im letzten Jahr beschlossen, dass wir beim Ackerbau fünf Meter Abstand zu Gewässern halten müssen. In meinem Betrieb darf ich deshalb 1,6 Hektar Fläche nicht mehr bewirtschaften. Für diesen Verlust gab es bisher keinen Ausgleich.

Wenn Sie einige Jahre in die Zukunft blicken, haben Sie da ein gutes oder eher ein flaues Gefühl im Magen?

Leibfried: Ich sehe die Entwicklung als bedenklich an. Für Familienbetriebe wird die Arbeitsbelastung weiter ansteigen, der Druck auf den Betriebsleiter ebenfalls. Und was die vielen Anträge und Formalitäten anbelangt: Hier wünsche ich mir, dass es nicht noch mehr wird.

Kempf: Wer auf die Zahlen im Neckar-Odenwald-Kreis schaut, kommt zu dem Schluss, dass sich der Strukturwandel noch beschleunigen wird. Denn immer weniger junge Menschen lassen sich zum Landwirt ausbilden.

Gibt es auch positive Aspekte?

Leibfried: Mit Sicherheit. Der Beruf des Landwirts hat seinen Reiz: Man ist sein eigener Herr und kann seine Arbeit selbst einteilen.

Kempf: Wir säen, kümmern uns darum, dass unsere Produkte wachsen und ernten sie schließlich. Ich finde, unser Beruf ist nach wie vor der Schönste, den es gibt.

