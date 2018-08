Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. "Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben", schrieb einst Jean Améry. Daran erinnerte bei der Präsentation des neuen RNZ-Heimatkalenders "Unser Land 2016" Landrat Dr. Achim Brötel (die RNZ berichtete). Der bekennende "Unser-Land"-Fan fügte aus aktuellem Anlass hinzu: "Jetzt erst recht! Nie war dieser Heimatkalender wichtiger als gerade momentan."

Unter der umsichtigen Ägide des Mosbacher RNZ-Redaktionsleiters Gerhard Layer entstand zum 26. Mal ein so ansehnliches wie lesenswertes "Heimatbuch in Fortsetzungen." 92 Autorinnen und Autoren erforschten dafür neue Aspekte der Heimatgeschichte; "Mundartliches" und Anekdoten, Biografien, Gedichte und feine Zeichnungen sowie mehr Fotografien als bislang laden zum Verweilen ein. Das sorgfältige Layout überzeugt bereits beim ersten Durchblättern.

Dass der Blick auf die Natur nicht zu kurz kommt, dafür sorgt Mitherausgeber Dr. Karl Wilhelm Beichert, der gleich zu Beginn den Vogel des Jahres 2016 nicht nur vorstellt. Er fügt sogleich noch eine anschauliche Kulturgeschichte des Stieglitz oder Distelfinks hinzu.

Historie und Natur treffen auch bei Gerhard Neureither aufeinander. Denn die von ihm beschriebene Linde von Waldkatzenbach erinnert bis heute an den Westfälischen Frieden von 1648. Eine "Landschaft im Wandel" beschreiben Gisela und Werner Kramer am Beispiel des Mosbacher Henschelbergs. Dass die Natur des Odenwalds ein beliebtes Erntegut hervorbrachte, das einst das Einkommen der Bauern aufbesserte, zeigt Thomas Müller anhand der Blaubeeren. Besondere Hingucker sind dabei die Fotos aus den 1970ern, die unschwer belegen: frisch auf die Hand schmeckt es am besten.

Bei der Wahl des bevorzugten Transportmittels hat der Leser freilich die Qual der Wahl. Per pedes oder mit wenigen PS, wie es die Römer taten - worüber Dr. Hans-Heinz Hartmann berichtet. Oder mit der Eisenbahn, worüber Walter Helm, Klaus-Jürgen Greilich und Karl Otto Walter schreiben. Im Winter bietet sich auch ein "Rutscher" an. Dass der Schlitten ein Renner bleibt, weiß Hiltrud Rückert. "Besser schlecht gefahren als gut gelaufen", auf diese Redewendung verweist Gottlob Wieland. Er erinnert sich bis heute an eine Fahrt mit dem Pferdeschlitten des Vaters, bei der auch Heringe eine Rolle spielten. Womit wir beim Wasser wären. Pünktlich zur letzten Fahrt der Haßmersheimer Fähre beschreibt Dr. Rainer Ruschke den Schutzengel derselben. Durch die Lüfte reisten dagegen vor über 80 Jahren jene waghalsigen Doppeldecker-Piloten, deren Identität Adalbert Hauck mit detektivischem Spürsinn zu ergründen suchte.

Von einem ganz besonderen Aufbruch in die Moderne berichtet Bernd Röcker, der herausfand, dass bereits in den 1920er-Jahren in Merchingen gejazzt wurde. Über fast vergessene Wirtschaftszweige informiert der Kalender ebenfalls. Wer weiß schon, was einst die Strohhülsenfabrik Bargen fabrizierte? Auch eine Wagenschmierbrennerei bei Großeicholzheim, eine Seidenstrangfärberei in Hirschhorn oder die Lambach-Pumpe in Hornbach werden besucht.

Dass manch ein Bewohner unseres Lands einst sein Glück in der Auswanderung suchte, darüber berichten Rita und Wolfgang Walter sowie Marius Golgath. Vor 300 Jahren siedelten Katzentaler nach Ungarn aus, Mitte des 19. Jahrhunderts zogen über 70 Daisbacher nach Wisconsin in den USA. Wie die Integration tausender Heimatvertriebener in der Nachkriegszeit funktionierte, beschreibt Karl Mackert, der die Hettinger Mustersiedlung und das Wirken von Pfarrer Heinrich Magnani beleuchtet. Weitere Autoren berichten über die Neuanfänge Heimatvertriebener hierzulande. Dass auch die Demokratie vor 70 Jahren einen eher "holprigen Anfang" hatte, belegt Mitherausgeber Karl Heinz Neser am Beispiel der ersten freien Gemeinderatswahlen.

