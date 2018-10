Von Jörn Ludwig

Mosbach. Mit Zeugenbefragungen wurde gestern am Mosbacher Landgericht der Strafprozess gegen einen Arzt fortgesetzt, dem die Staatsanwaltschaft unerlaubtes Verschreiben von Betäubungsmitteln vorwirft (wir berichteten). In 60 Fällen, so die Anklage, habe der Mediziner zwischen Januar 2011 und Sommer 2012 drogenabhängigen Patienten Methadon verschrieben und dabei gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Insbesondere soll er die Einnahme der Ersatzdroge nicht hinreichend überwacht haben. Zwischenzeitlich hat der 66-Jährige freiwillig seine Zulassung als Substitutionsarzt zurückgegeben.

Einzelne Anklagepunkte schienen sich im Laufe des gestrigen Vormittags zu relativieren. So habe der Mediziner Patienten zwar auch so genannte "Take-home-Rezepte" ausgestellt, jedoch (mit Ausnahme von Wochenenden) nie für mehr als eine Tagesdosis. Ob er damit - da die betroffenen Patienten zum Teil parallel noch andere Drogen konsumierten oder kurz zuvor aus einer stationären Entgiftung entlassen worden waren - seine Sorgfaltspflicht verletzt hat, muss nun das Gericht beurteilen.

Rückendeckung bekam der 66-Jährige von einer Heilbronner Apothekerin, die Patienten, bei denen die verabreichte Dosis nicht ausreichte, nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt weiteres Methadon ausgehändigt hatte. Dies sei ausschließlich geschehen, wenn die Patienten die Minimaldosis von drei Millilitern erhalten und erkennbare Entzugserscheinungen gezeigt hätten. Die Erhöhung habe jeweils nur einen Milliliter betragen, und das Rezept sei binnen weniger Minuten per Fax nachgereicht worden, erläuterte die Pharmazeutin, die seit Jahrzehnten in enger Zusammenarbeit mit Substitutionsmedizinern Ersatzdrogen an Abhängige ausgibt. Zum Vergleich: Die übliche Methadon-Dosis, die ein Abhängiger pro Tag bekommt, beträgt zwischen sechs und zehn Millilitern.

Neben einer weiteren Apothekerin und zwei ehemaligen Arzthelferinnen des Angeklagten wurden gestern auch zwei Mitarbeiterinnen des Regierungspräsidiums Karlsruhe vernommen. Die Behörde hatte den Anstoß zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegeben, nachdem Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren. Dabei handelte es sich um Überschneidungen von Rezept-Datierungen sowie vereinzelt fehlende Vermerke, dass es sich um Verordnungen im Rahmen einer Substitutionsbehandlung handelte.

Zur Vereinfachung des Verfahrens einigten sich die Beteiligten neben der Einstellung von 45 der 60 Anklagepunkte auch darauf, auf die Vernehmung von neun weiteren Zeugen und einem Sachverständigen zu verzichten. Während der Kammervorsitzende, Landgerichts-Vizepräsident Alexander Ganter, die Beweisaufnahme gestern gerne geschlossen hätte, wollen die Verteidiger Jürgen Goloiuch und Andrea Combé von ihrem Mandanten noch eine erläuternde Aussage zu den einzelnen Vorwürfen hören. Daneben erbaten sie noch Zeit für die Ausarbeitung des Abschlussplädoyers.

Die Verhandlung wird am 30. Mai fortgesetzt - und voraussichtlich auch enden.