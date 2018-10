Einfach frei lernen - das wollen die Initiatoren der Regionalgruppe "Schule im Aufbruch NOK" Kindern in der Region ermöglichen. Sie sehen "eine unglaubliche Chance" darin, dass man Kinder eine freie Form des Lernens ermöglicht. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Mosbach-Neckarelz. Die eigene Motivation von Kindern, ihren Drang zu lernen, ihre Neugierde, ihren Wissensdurst - das wollen freie Schulen nutzen. "Freie Schule heißt nicht, grenzenlos zu sein", sagt Alexandra Bieler aus Neckarelz. Gemeinsam mit ihrem Mann Jan hat sich für sie nach der Geburt des ersten eigenen Kindes einiges geändert - auch der Anspruch an die Bildungslandschaft. Die Bielers wollen - mit vielen anderen Eltern zusammen - im Raum Mosbach eine "Schule im Aufbruch" ansiedeln.

Die Idee kam den jungen Eltern bei einem Spaziergang. "Dass unsere Tochter sich frei entwickeln kann, weltoffen und angstfrei, das ist uns wichtig", erklärt Alexandra Bieler. Nach dem Spaziergang startete sie einen Aufruf auf Facebook und fragte, ob auch noch andere Interesse an einer freien Schule hätten. "Nach dem Aufruf bekam ich wahnsinnig schnell viele Reaktionen", erzählt die Erzieherin. Und war danach auch von ihrer eigenen Courage überrascht. Relativ schnell - im Juli 2016 - gab es ein erstes Treffen mit Interessierten. Dabei ging es auch um die persönlichen Bildungswege der Interessierten. Bieler: "Wir hatten schon das Gefühl, dass da eine gewisse Dringlichkeit herrscht."

Im Vorfeld hat sich die Erzieherin schon mit dem Konzept "Schule im Aufbruch" und einem der Mitbegründer der Initiative, Gerald Hüther, beschäftigt. Der Hirnforscher meint: Lernen funktioniert nur ohne Angst und in einer konstruktiven Beziehungskultur. Die Vision von Schule im Aufbruch hat sie auch den anderen Interessierten vorgestellt. "Die Resonanz war sehr gut." Bei einem zweiten Treffen beschloss man dann, sich als Regionalgruppe mit eigener Vision aufzustellen. Dabei geht es nicht unbedingt um eine Neugründung, auch eine bereits bestehende (Grund-)Schule könnte sich auf den Weg zum Aufbruch machen. "Es muss aber die Motivation da sein, das auch wirklich zu machen", sagt Alexandra Bieler. "Es müssen alle mitziehen."

Damit noch mehr mitziehen, wurde nun auch eine Facebook-Gruppe (Schule im Aufbruch NOK) gegründet, und es gab weitere Treffen. "Man braucht mehr Leute, mehr Eltern, die mitmachen", so Alexandra Bieler. Denn die Vorarbeiten sowohl konzeptioneller als auch rechtlicher Natur sind beträchtlich. Das können die Erzieherin und ihr Mann, der als Berater (Organisationsentwicklung) arbeitet, nicht leisten.

Mit ihrer Vision von Schule im Aufbruch wollen die Bielers Schulbildung ermöglichen, die auf der Motivation der Kinder gründet. "Es gibt Studien, die zeigen, dass Schüler freier Schulen gute Abschlüsse machen", erklärt Alexandra Bieler. "Freie Schule", das sei oft mit Klischees besetzt. "Es gibt viele Freiheiten, aber die beruhen auf Erkenntnissen der Hirnforschung. Das ist doch eine unglaubliche Chance, wenn man so lernen darf - in seinen Potenzialen erkannt", meint Alexandra Bieler.

Aus der Rhein-Neckar-Zeitung hat das Ehepaar Bieler von den parallel laufenden Bemühungen des Vereins "Freie Schule NOK" erfahren und sich dieser Gruppierung angeschlossen. "Das heißt aber nicht, dass wir unser Projekt auf Eis legen", so Jan Bieler. "Das tut unserer Sache keinen Abbruch. Es macht Spaß, auch in dieser Gruppe mitzuarbeiten."

Für die Zukunft kann sich Alexandra Bieler auch vorstellen, selbst als Lernbegleiterin in einer freien Schule mitzuarbeiten. Deshalb möchte die Regionalgruppe Schule im Aufbruch NOK zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Schaubildarbeit und "Natürlich Lernen und Laising", eine revolutionäre Lernmethode, einladen. Die Infoveranstaltung findet am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr statt. Anmeldungen an: schule-im-aufbruch-nok@jarabi.de.

Info: Weitere Informationen im Internet unter www.sianok.jarabi.de.