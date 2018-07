Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) "Mittendrin im Odenwald" tagte der Jugendhilfeausschuss des Kreistags. So jedenfalls lokalisierte Bürgermeister Bruno Stipp seine gastgebende Gemeinde Limbach bei der Begrüßung der Ausschussmitglieder. Nachdem er kurz auf die Situation der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Limbach - "wir glauben an die Zukunft, deshalb investieren wir in unsere Kindergärten und Schulen" - eingegangen war, eröffnete Landrat Achim Brötel die eigentliche Sitzung.

Ein "guter, wichtiger Beschluss" stand am Ende des ersten Tagesordnungspunktes: die Überführung des zunächst befristeten Projekts "Keiner fällt durchs Netz" in ein künftig regelhaftes Angebot. Im Rahmen dieses Projektes werden Mütter mit Kleinkindern im ersten Lebensjahr betreut, um so jugendhilferelevante Problemlagen erst gar nicht entstehen zu lassen. Ziel ist die Identifikation und der frühe Zugang zu belasteten Familien. "Mit diesem frühen Zugang und der Vernetzung aller Professionen und Organisationen, die in irgendeiner Form mit Schwangerschaft und junger Familie zu tun haben, haben wir ausgesprochen positive Erfahrungen gemacht", erklärte Brötel. Dazu kommt aktuell die Möglichkeit einer Kofinanzierung durch den Bund. Dass das Projekt ein "unverzichtbarer Teil aktiver Jugendhilfepolitik" ist, sahen auch die Ausschussmitglieder so; die Umwandlung in ein Regelangebot beschlossen sie einstimmig.

Die Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Jugendschöffen für die Jugendkammer beim Landgericht Mosbach und für das Jugendschöffengericht Mosbach ist eine Aufgabe des Jugendhilfeausschusses. Die eigentliche Entscheidung trifft allerdings der Schöffenwahlausschuss. Die Vorschlagsliste mit von den Gemeinden benannten "geeigneten Personen" wurde von den Ausschussmitgliedern übernommen und wird dem Schöffenwahlausschuss vorgelegt.

"Wir biegen auf die Zielgerade ein", erklärte der Landrat im Hinblick auf den ab 1. August geltenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder. "Wir dürfen ein uneingeschränkt positives Resümee ziehen, wenngleich natürlich immer Luft nach oben ist." Damit nahm Brötel Bezug auf die "gewaltige Leistung" von Städten und Gemeinden sowie Kirchen und freien Trägern hinsichtlich der ganz allgemeinen Bereitstellung von flexibel ausgestalteten Betreuungsplätzen: "Hier hat sich das Bild komplett gewandelt." Als Beispiel nannte er die Anzahl der Plätze für unter Dreijährige, die von 121 im Jahr 2005 auf 822 gestiegen sind. Auch wenn es noch "Baustellen" gerade im Randzeitenbereich, in der Ferienbetreuung oder bei der Tagespflege gebe, so dürfe man sich über das Erreichte freuen.

Awo-Kreisgeschäftsführer Peter Maurus sah hier noch Defizite und plädierte für einen weiteren Ausbau vor allem flexibler Betreuungsplätze: "Frauen in bestimmten Berufen wie in der Pflege und damit auch ihre Arbeitgeber sind dringend darauf angewiesen."

In der Folge informierte der Landrat die Ausschussmitglieder über die Organisationsuntersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Geschäftsbereich Jugend des Landratsamtes, die einen Mehrbedarf an Personal ergeben habe. "Nach dem Untersuchungsergebnis ist unsere Arbeitsorganisation gut, aber ständig steigende und immer komplexer werdende Fälle im Bereich der Jugendhilfe haben schon in der Vergangenheit zu einer angespannten personellen Situation geführt, wegen der wir die Untersuchung letztlich in Auftrag gegeben haben."

Das Ergebnis würde jetzt schrittweise umgesetzt - mit dem zusätzlichen Problem, dass qualifiziertes Personal derzeit schwer zu bekommen sei.