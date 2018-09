Im Drive-In gegen Ausgabeschalter gefahren



Mosbach. Mit dem Ausgabeschalter des Mosbacher "Burger King" kollidierte der Fahrer eines dunkelblauen Kleinwagens, möglicherweise eines VW Golfs, am Montagmittag gegen 12.50 Uhr. Obwohl er einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht hatte, entfernte sich der Kunde von der Unfallstelle, ohne sich darum zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: (0 62 61) 80 90 entgegen.

Rote Ampel übersehen und Unfall verursacht



Mosbach. Fast 20.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Mosbach ereignete. Die Fahrerin eines VW Bus befuhr gegen 15 Uhr den Wasemweg - von der Hauptstraße kommend - und wollte diesen weiter in Richtung Waldstadt befahren. An der Kreuzung Odenwaldstraße übersah sie offenbar die rote Ampel und kollidierte mit einem von links kommenden Sattelzug. Verletzt wurde niemand.

Vorfahrt missachtet



Diedesheim. Auf über 10.000 Euro wird der Gesamtschaden eines Unfalls geschätzt, der sich am Mittwochmorgen in Mosbach ereignete. Gegen 10.30 Uhr befuhr der 87 Jahre alte Fahrer eines VW Golfs die Kantstraße in Diedesheim in Richtung Bahnhof Neckarelz. An der Kreuzung Goethestraße missachtete er offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der VW des Älteren nach links abgewiesen, prallte gegen einen Betonpfahl und blieb schließlich quer zur Fahrbahn stehen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Pkw zerkratzt: Zeugen gesucht



Mosbach. Ein bislang Unbekannter zerkratzte bereits am Freitag der Vorwoche einen in der Mosbacher Waldstadt geparkten blauen Seat Ibiza. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Wildwechsel" abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen.

Mit Pkw überschlagen



Asbach. Glücklicherweise unverletzt blieb ein 21-Jähriger, als sich sein VW Golf am Mittwoch bei Asbach überschlug. Der Fahrzeugführer war mit seinem Wagen auf der L 590 von Asbach in Richtung Daudenzell unterwegs. Um kurz nach Mitternacht geriet sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett und dann nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine Böschung hinauf, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Auto landete im Gebüsch



Sulzbach. Aus bislang nicht gesicherter Ursache kam am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, die 76 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsas mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn der L 527 ab und verletzte sich leicht. Die Dame war von Sulzbach in Richtung Billigheim unterwegs, als ihr Pkw in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab geriet, eine Böschung hinabfuhr und erst nach knapp 75 Metern in einem Gebüsch zum Stehen kam. Die Höhe des Gesamtschadens steht bislang noch nicht fest.

Fahrt endete an einem Bildstock



Sulzbach. Nicht verletzt wurde ein 76-Jähriger am Dienstagnachmittag auf der L 527 bei Billigheim. Der Jaguar-Fahrer war offenbar infolge einer kurzen Unaufmerksamkeit gegen 15.25 Uhr von der Straße abgekommen, die er von Sulzbach in Richtung Billigheim befuhr. Seine Fahrt endete an einem steinernen Bildstock. Der Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Von Fahrbahn abgekommen



Weisbach. Ungefähr 4000 Euro Sachschaden wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend bei Weisbach verursacht. Ein 18 Jahre alter Autofahrer befuhr gegen 21.10 Uhr die L 589 von Weisbach kommend in Richtung Lohrbach, als er in einer Rechtskurve zunächst ins Schleudern geriet und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam.