Reuiger Randalierer in Obrigheimer Supermarkt

Obrigheim. Dass ein Mann in einem Einkaufsmarkt in Obrigheim randaliere, wurde der Mosbacher Polizei am Dienstagabend gemeldet. Eine Streife war wenig später vor Ort. Der Mann hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Eine Angestellte berichtete den Beamten, dass der Unbekannte sie angeschrien und auch bedroht habe. Am Eingang des Discounters habe er zudem gegen einen Blumenkübel getreten, so dass dieser umfiel. Noch während des Gesprächs mit den Ordnungshütern kam der Randalierer reumütig zurück, um sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Die Angestellte nahm diese an und verzichtete auf eine Anzeige.

Verkehrsinsel überfahren

Neckarburken. Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro richtete ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in Neckarburken an. Der Mann war auf der Bundesstraße von Dallau aus in Richtung Mosbach unterwegs, verlor kurz nach dem Ortseingang von Neckarburken die Kontrolle über seinen Audi und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 38-jährige Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt.

Lkw streifte Auto

Schefflenz. Unvorsichtig war offenbar ein 42-jähriger Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Schefflenzer Bahnhofstraße. Der schwedische Trucker wollte an der Einmündung zur Bundesstraße nach links in Richtung Seckach einfahren und streifte dabei mit dem Anhänger seines Lastzuges einen im Einmündungsbereich stehenden Opel Zafira. Den dabei entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 6500 Euro.