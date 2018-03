Mehrere Hundert Euro Schaden

Aglasterhausen. Mehrere Hundert Euro Schaden richteten bislang Unbekannte am Samstagabend in Aglasterhausen an. Gegen 21 Uhr befanden sich drei Jugendliche auf dem Parkplatz eines landwirtschaftlichen Marktes in der Straße Am Henschelberg. Einer von ihnen drehte mit seinem Motorroller mehrere Runden auf dem Platz, während sein Sozius ein Seil hielt, an dem ein Einkaufswagen des Marktes befestigt war. Offenbar ließ der unbekannte Mitfahrer das Seil los, so dass der Einkaufswagen gegen einen Metallzaun geschleudert wurde. Eine dritten Person, vermutlich ein Mädchen, holte den Wagen immer wieder zurück, und das sinnlose Spiel ging von vorne los. Um Hinweise auf die Jugendlichen bittet die Polizei unter Tel.: (0 62 62) 9 17 70 80.

Auto mutwillig zerkratzt

Mosbach. Etwa 2000 Euro beträgt der Sachschaden, den ein bislang Unbekannter am Montag in der Zeit zwischen 0.30 und 7 Uhr an einem in der Straße "Am Eisweiher" in Mosbach abgestellten Fiat anrichtete. Der Täter hat den Pkw rundherum mit einem Gegenstand zerkratzt. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: (0 62 61) 80 90 bei der Polizei zu melden.

Verkaufscontainer in Flammen

Neudenau. Völlig zerstört wurde am Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr, ein Verkaufscontainer auf dem Gelände eines Autohauses im Neudenauer Auweg. Die Feuerwehren aus Neudenau und Möckmühl waren rasch vor Ort, konnten das komplette Abbrennen des Containers aber nicht mehr verhindern. Allerdings gelang es den Wehren, das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude zu verhindern. Trotzdem wurde das Dach der Werkstatthalle durch die Hitze des Feuers in Mitleidenschaft gezogen und fünf in der Nähe des Brandortes stehende Pkw wurden beschädigt und zum Teil zerstört. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.