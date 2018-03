Von Stephanie Kern

Mosbach. Das Tun benennen. Das ist die Aufgabe von Inge Glaser in der Pfalzgraf-Otto-Kindertagesstätte in Mosbach - und zwar auch im kommenden Jahr. Der Bund fördert auch 2015 die "Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration". Im Rahmen des Förderprogramms werden zusätzliche Mittel für die frühkindliche Bildung bereitgestellt, und davon kann eine 50-Prozent-Stelle einer Fachkraft finanziert werden.

Vor allem die Unter-Dreijährigen sollen von der Extrabetreuung der Erzieherin mit Zusatzausbildung profitieren. "Ich unterstütze gruppen- und alltagsintegriert die Sprache", beschreibt Inge Glaser ihre Aufgabe. Zum Beispiel beim Essen, da geht Glaser schon einmal um den Tisch, schaut ins Vesperdöschen und benennt Käsebrötchen, Apfel oder Traube. "Ich bin eine zusätzliche Kraft und kann mich sozusagen ganz der Sprache hingeben", meint Glaser.

Kindergartenleiterin Susanne Fischer-Ruff ist froh über die zusätzliche Unterstützung: "Das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung, denn Frau Glaser kann Zuwendung und sprachliche Förderung leisten." Umso erleichterter ist man in der Pfalzgraf-Otto-Kita, dass das Programm noch für 2015 verlängert wurde. 25.000 Euro pro Jahr und Einrichtung lässt der Bund sich das Projekt kosten, 4000 Schwerpunkt-Kitas bundesweit erhielten so seit 2011 rund 400 Mio. Euro. Die beteiligten Einrichtungen wollten ein Ende 2014 nicht akzeptieren und sammelten Unterschriften. Nun soll das Projekt nach der Verlängerung in eine "festere Form" gegossen werden. "Auch über 2015 hinaus plant der Bund eine weitere Initiative zur sprachlichen Bildung. Diese soll auf den Erkenntnissen des laufenden Programms aufbauen", heißt es in einer Pressemitteilung von MdB Alois Gerig zu dem Thema. Er bewertet die Arbeit der Schwerpunkt-Kitas sehr positiv: "Sprache ist der Schlüssel für Bildungserfolg und Chancengleichheit - es ist erfreulich, dass auch Einrichtungen in unserer Region bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützt werden."

Um sich mit anderen auszutauschen, fährt Inge Glaser auch regelmäßig zu Netzwerk-Treffen in Karlsruhe. "Leider gibt es ja hier im Kreis sonst keine Schwerpunkt-Kita", sagt sie. Bei den Treffen kann sie sich Ideen für ihre tägliche Arbeit mit den Kindern und deren Sprache holen.

Gerade in Kindertagesstätten, in denen Kinder mit Migrationshintergrund betreut werden, lassen sich Erfolge beobachten. So gibt es auch in der Pfalzgraf-Otto-Kindertagesstätte im Moment ein Kind, das noch gar kein Deutsch spricht. "Außer ,nein'", sagt Glaser. Man merke aber auch bei Kindern, die noch gar nicht sprechen, dass sich das Sprachverständnis weiter entwickle. "Die verstehen ganz genau, was gesprochen wird", erklärt Inge Glaser. Und sie singen auch gerne mit. "Singen gehört auch zur Sprachförderung. Die Unter-Dreijährigen singen fleißig und machen auch die Bewegungen mit", freut sich Susanne Fischer-Ruff. Und so wird gleich weiter gesungen, und selbst die Schweigsamsten stimmen dabei ganz laut mit ein...