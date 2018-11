Von Christian Beck

Neckar-Odenwald-Kreis. "So schwierige Haushaltsverhandlungen hatten wir schon lange nicht mehr", erklärte Landrat Dr. Achim Brötel gleich zu Beginn der jüngsten Kreistagssitzung. Und in der Tat: Im Vergleich zum Haushaltsentwurf, den Brötel in der Oktober-Sitzung vorstellte, waren in einigen Ausschüssen einige Änderungen erarbeitet und sodann auch beschlossen worden. Sie alle betonen die Notwendigkeit des Sparens. Wie weit man dabei gehen sollte - darüber waren die vier Kreistagsfraktionen durchaus geteilter Auffassung.

Das beherrschende Thema der Sitzung, zu der Aglasterhausens Bürgermeisterin Sabine Schweiger in der heimischen Sport- und Festhalle begrüßte, blieb dabei einmal mehr das große Defizit der Neckar-Odenwald-Kliniken. Karl Heinz Neser von der CDU bezeichnete in seiner Haushaltsrede die Bewältigung dieses Finanzdesasters als "unzweifelhaft größte Herausforderung" für den Landkreis seit dessen Bestehen. Denn statt einem ursprünglich eingeplanten Minus von rund zwei Millionen Euro stehen für 2012 6,6 Millionen Euro Verlust in den Büchern, für 2013 rechnet man gar mit einem noch höheren Minus. Mitglieder aller vier Fraktionen des Kreistags betonten in ihren Haushaltsreden, dass ein Erhalt der Kliniken wichtig und richtig sei. In ihrer Ansprache erklärte Heide Lochmann von der SPD, dass der Kreis mit einem Defizit bei den Kliniken leben müsse, man sich allerdings über dessen noch finanzierbare Höhe einigen müsse, damit die Gemeinden auf Dauer nicht überstrapaziert würden.

Ebenfalls einig waren sich die Vertreter des Kreises darin, dass beim Haushaltsentwurf nachgebessert werden muss. Rund 2,5 Millionen Euro zusätzliche Schulden waren nach Meinung der Kreisräte zu viel. Vor allem vor dem Hintergrund der erhöhten Kreisumlage, welche die Gemeinden des Kreises in Zukunft stärker belastet, müsse sich der Kreis selbst auch in Bescheidenheit üben. Deshalb wurde die energetische Sanierung des Ganztagesgymnasiums Osterburken um ein Jahr verschoben - so wird der Haushalt 2014 um knapp 1,2 Millionen Euro entlastet. Außerdem wird das Radwegeprogramm für Kommunen für ein Jahr ausgesetzt. Auf diese Weise können weitere 400.000 Euro eingespart werden. Darüber hinaus verpflichtet sich die Kreisverwaltung zu Minderausgaben in Höhe von 750.000 Euro. Insgesamt soll die weitere Verschuldung des Neckar-Odenwald-Kreises so auf nahezu null gedrückt werden.

Die CDU- und die SPD-Fraktionen stimmten nach diesen Änderungen dem Kreishaushalt für 2014 zu. Sowohl den Freien Wählern als auch den Grünen gingen diese Einsparungen aber nicht weit genug. Thomas Ludwig von den Freien Wählern kritisierte in seiner Haushaltsrede, dass weitere Einsparpotenziale im Kreishaushalt vorhanden gewesen wären. Erst dann wäre eine Anhebung der Kreisumlage angebracht gewesen. Vor diesem Hintergrund enthielt sich seine Fraktion bei der Abstimmung.

Die Fraktion der Grünen stimmte gegen den veränderten Kreishaushalt. Gabi Metzger betonte in ihrer Rede, dass nach Meinung ihrer Fraktion mit weiteren Überraschungen bei den Kliniken zu rechnen sei. Darauf müsse sich der Kreis schon jetzt einstellen - finanziell wie organisatorisch. Neben weiteren Einsparungen forderten die Grünen deshalb auch einen baldigen Termin für die nächste Kreistagssitzung - das nächste reguläre Treffen des Kreisräte findet erst im Mai 2014 statt. Beide Anliegen fanden allerdings keine Mehrheit im Gremium.