Obrigheim. (cbe) Die Bürgermeisterwahl in Obrigheim brachte am Sonntag keine Entscheidung - am 26. Oktober wird es deshalb einen zweiten Wahlgang geben. Nun wurde ein kleiner Fehler bekannt: Sowohl in der gestrigen Veröffentlichung der RNZ als auch bei der Präsentation der Wahlergebnisse am Sonntagabend wurde eine falsche Wahlbeteiligung angegeben: Statt 66,03 Prozent liegt diese bei lediglich 58,06 Prozent.

"Beim Übertrag ist ein Fehler entstanden", erklärte Obrigheims Hauptamtsleiter Rainer Schäfer gestern. Der Grund: Die Briefwähler waren in der Übersicht nicht enthalten. Die bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse am Sonntagabend per Powerpoint-Präsentation an die Wand geworfene Zahl der Wahlberechtigten und die Wahlbeteiligung war somit nicht korrekt. Statt 3606 Wahlberechtigter sind es 4101. Korrekt waren dagegen die Zahlen, die Bürgermeister Roland Lauer am Sonntagabend bekannt gab. Bei den Stimmen und Stimmanteilen der einzelnen Kandidaten ergeben sich keine Änderungen.

Im Folgenden die detaillierten Ergebnisse zur Obrigheimer Bürgermeisterwahl:

Obrigheim: Wahlberechtigte: 3108, abgegebene Stimmen: 1361, gültige Stimmen: 1357, Wahlbeteiligung 49,93 Prozent. Kandidaten: Richard Zorn: 320 Stimmen, 23,58 Prozent; Christoph Klotz: 174 Stimmen, 12,82 Prozent; Raimund Horbas: 138 Stimmen, 10,17 Prozent; Achim Walter: 692 Stimmen, 50,99 Prozent; Christoph Lunczer: 29 Stimmen, 2,14 Prozent; Sonstige: 4 Stimmen, 0,29 Prozent.



Ergebnisse aus den Ortsteilen

Mörtelstein: Wahlberechtigte: 345, abgegebene Stimmen: 177, gültige Stimmen: 177, Wahlbeteiligung 57,10 Prozent. Kandidaten: Richard Zorn: 54 Stimmen, 30,51 Prozent; Christoph Klotz: 17 Stimmen, 9,60 Prozent; Raimund Horbas: 12 Stimmen, 6,78 Prozent; Achim Walter: 89 Stimmen, 50,28 Prozent; Christoph Lunczer: 5 Stimmen, 2,82 Prozent; Sonstige: 0 Stimmen.

Asbach: Wahlberechtigte: 648, abgegebene Stimmen: 375, gültige Stimmen: 373, Wahlbeteiligung 65,79 Prozent. Kandidaten: Richard Zorn: 39 Stimmen, 10,46 Prozent; Christoph Klotz: 98 Stimmen, 26,27 Prozent; Raimund Horbas: 13 Stimmen, 3,49 Prozent; Achim Walter: 150 Stimmen, 40,21 Prozent; Christoph Lunczer: 69 Stimmen, 18,50 Prozent; Sonstige: 4 Stimmen, 1,07 Prozent.

Briefwahl: abgegebene Stimmen: 468, gültige Stimmen: 468, Wahlbeteiligung 12,98 Prozent. Kandidaten: Richard Zorn: 158 Stimmen, 33,76 Prozent; Christoph Klotz: 44 Stimmen, 9,40 Prozent; Raimund Horbas: 53 Stimmen, 11,32 Prozent; Achim Walter: 190 Stimmen, 40,60 Prozent; Christoph Lunczer: 22 Stimmen, 4,70 Prozent; Sonstige: 1 Stimme, 0,21 Prozent.

Gesamt: Wahlberechtigte: 4101, abgegebene Stimmen: 2381, gültige Stimmen: 2375, Wahlbeteiligung 58,06 Prozent. Kandidaten: Richard Zorn: 571 Stimmen, 24,04 Prozent; Christoph Klotz: 333 Stimmen, 14,02 Prozent; Raimund Horbas: 216 Stimmen, 9,09 Prozent; Achim Walter: 1121 Stimmen, 47,20 Prozent; Christoph Lunczer: 125 Stimmen, 5,26 Prozent; Sonstige: 9 Stimmen, 0,38 Prozent.