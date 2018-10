Die Sporthalle in Mörtelstein wird nicht nur saniert, sondern es wird auch ein Clubraum angebaut. Das entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Foto: Claus-Peter Jordan

Obrigheim. (cpj) Erster Punkt der umfangreichen Tagesordnung der Septembersitzung des Obrigheimer Gemeinderates waren Berichte von Forstdirektor Dietmar Hellmann und Revierleiter Gunter Kirschenlohr über die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014. Gegen starke asiatische Konkurrenz konnte man in den Berichtsjahren beim Holzverkauf gute Erlöse erzielen, die man - so Hellmann - "als besonderes Abschiedsgeschenk dem scheidenden Bürgermeister Roland Lauer gewidmet habe".

Auch für das Wirtschaftsjahr legten sie einen Wirtschaftsplan mit einer positiven Prognose für den Obrigheimer Wald vor, so dass die Räte einstimmig diesem, von der Forstbetriebsleitung vorgelegten Plan zustimmten.

Beherrschendes Thema der Sitzung war die Zukunft des Ortsteils Mörtelstein. Der "Förderverein Gemeindehaus Mörtelstein" hatte angeregt, ein Dorfentwicklungskonzept für den Ortsteil erstellen zu lassen. Die Gemeindeverwaltung hat die in der Vergangenheit bereits im Bereich Dorfentwicklung und -sanierung für Obrigheim tätig gewordene "STEG Stadtentwicklung GmbH" um die Abgabe eines Honorarangebotes gebeten. Dieses wurde vom STEG-Prokuristen Bernd Kujachski erläutert, der die Gemeinderäte auch darüber informierte, dass ein Auftrag, ein solches Konzept zu erstellen, Voraussetzung sei, einen Antrag auf Förderung nach dem "Entwická †lungprogramm Ländlicher Raum (ELR)" von der Gemeinde noch im Oktober stellen zu können.

Ein solches Entwicklungskonzept sei laut Bürgermeister Lauer deshalb nötig, weil es sich nicht nur auf ein Projekt (in diesem Fall das Gemeindehaus) beziehe. Vielmehr können damit der gesamte Ortsteil und private Eigentümer einbezogen werden, die dann für geplante Sanierungen Fördermittel erhalten können. Diese Fördermittel und Zuschüsse für private Vorhaben seien auch in Folgejahren möglich. Man sehe in einem solchen Dorfentwicklungskonzept auch eine gute Möglichkeit, Mörtelsteiner Bürger zu motivieren und selbst bei der Gestaltung des Ortsteils aktiv zu werden.

Nachdem der Gemeinderat nach intensiver Beratung der Beauftragung der STEG zugestimmt hatte, widmeten sich die Räte der Neugestaltung, Erweiterung und Sanierung der Mörtelsteiner Sporthalle. Vorausgegangen waren Befragungen verschiedener Interessengruppen, ehe Architekt Horst Keller vom Architekturbüro Dorbath & Partner dem Gremium drei mögliche Varianten einer Neugestaltung anschaulich vorstellen konnte. Gemeinsam war allen Varianten die gewünschte Neugestaltung der Sanitärräume, der Küche, eines Stuhllagers sowie die Schaffung eines Club- und Vereinsraumes. "Nicht erlaubter" stürmischer Beifall der auf der Zuschauertribüne zahlreich vertretenen Mörtelsteiner Bürger begleitete das Abstimmungsergebnis. Bei nur einer Enthaltung stimmten die Räte einer Verwirklichung der dritten Variante zu, die den Wünschen der Mehrheit der Bürger Mörtelsteins entgegenkomme, mit deren Erstellung das Architekturbüro beauftragt wird und für die die Gemeinde noch im Oktober Fördermittel beantragen wird.

Laut einer Eigenkontrollverordnung des Landes Baden-Württemberg müssen Gemeinden ihre Abwasserbeseitigungsanlagen untersuchen lassen, um eine Gewässerverunreinigung durch defekte oder undichte Kanäle auszuschließen. Als günstigster Bieter wurde die Firma Butz in Haßmersheim beauftragt, die Zustandsuntersuchung und Reinigung der Kanäle in Obrigheim und in einem Teilbereich von Mörtelstein zum Preis von 66.890 Euro auszuführen.

Die Verwaltung legte den Räten den Entwurf einer notwendig gewordenen Änderung der bisherigen Polizeiverordnung Obrigheims zur Abstimmung vor. Ohne Gegenstimme wurde die neu gestaltete Verordnung angenommen, über deren Änderungen die Gemeinde im Nachrichtenblatt informieren wird.

Eine Ersatzbeschaffung für ein Bauhoffahrzeug beschäftigte den Gemeinderat. Er stimmte dem Kauf eines Pritschenfahrzeuges der Marke Fiat Ducato Doppelkabiner zu, das beim Autohaus Pfaff in Elztal als günstigstem Bieter zum Preis von 30.921 Euro erworben wird.