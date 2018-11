Von Claus-Peter Jordan

Obrigheim. Eine voll besetzte Neckarhalle bot den passenden Rahmen für eine Abschiedsfeier, zu der die Gemeinde Obrigheim zu Ehren ihres bisherigen Bürgermeisters - Roland Lauer - eingeladen hatte. Der Musikverein Asbach (Leitung: Werner Engelhard) erspielte sich gleich viel Beifall, ehe die stellvertretende Bürgermeisterin Luise Eyermann die rund 1000 Gäste begrüßte.Um sich von Lauer zu verabschieden, waren Peter Hauk und Georg Nelius (als MdLs), die Landräte Dr. Achim Brötel und Detlef Piepenburg und viele Bürgermeister aus der Region ebenso gekommen wie Kreis- und Gemeinderäte sowie Vertreter von Vereinen, Firmen, Organisationen, Kirchen und Schulen. Einen besonderen Gruß richtete Eyermann an die Repräsentanten der Partnerstädte Chantepie (Frankreich) und Krsko (Slowenien).

Gemeinsame Sache machten zunächst alle Chöre aus Obrigheim, Asbach und Mörtelstein unter der Leitung der Dirigenten Hans Hammel, Kendra Diemer, Kristian Kimmel und Wilfried Ludäscher mit Segens- und Abschiedsliedern.

Die 24 Jahre währende Bürgermeistertätigkeit Lauers ließ der zweite stellvertretende Bürgermeister Bernard Lukas Revue passieren. Unweit von Buchen geboren, sei Lauer von klein auf gut vertraut gewesen mit der Region, was eine Kandidatur als Bürgermeister im Landkreis nach dem Studium der Verwaltungswissenschaft verständlich erscheinen ließ. In Obrigheim wurde er am 8. Januar 1991 in sein Amt eingeführt.

Mit viel Engagement habe er sich in der Folge für den Ausbau von Kindergärten, Schulen, Kultur-, Sport und Freizeiteinrichtungen eingesetzt. Sowohl bei Kindergarten- auch auch bei Kinderkrippenplätzen stehe man gut da, beide Schulen in der Gemeinde würden sehr geschätzt. Eines seiner Hauptanliegen sei die Förderung der Kulturarbeit gewesen, wozu auch die Initiierung des Heimatvereins zähle. Mit der Einrichtung einer Bürgerstiftung werden bis heute Kultur und Gemeinwesen gefördert, ebenso das Vereins- und Gemeindeleben. Auch der Gedanke des Zusammenwachsens von Europa war Lauer stets wichtig, entsprechend gefördert habe er die Partnerschaften mit Krsko und Chantepie. Sein Engagement wirkt(e): 2002 wurde der Gemeinde das Europadiplom und 2006 die Ehrenfahne der Parlamentarischen Versammlung überreicht.

Die finanzielle Situation der Gemeinde habe sich seit dem Amtsantritt Lauers stetig verbessert. Die effektive Nullverschuldung und die Netto-Rücklage seien ihm als zähem Verhandlungspartner mit der EnBW zu verdanken. Die von ihm initiierten energetischen Sanierungen und Investitionen entlasten trotz steigender Energiepreise den Haushalt der Gemeinde, so Lukas weiter. Bei der Schaffung von Neubaugebieten und der Dorfsanierung habe Lauer die Weiterentwicklung aller Ortsteile im Auge gehabt, entsprechende Akzente gesetzt.

Zusammen mit Luise Eyermann überreichte Lukas dem "designierten Altbürgermeister" als Zeichen des Dankes für sein nachhaltiges Wirken ein Präsent, für seine Gattin gab es Blumen. Zum Wunschkonzert baten dann die Sänger(innen) von "Sing a Song" (Leitung: Eric Grunwald) - und begeisterten damit nicht nur den Adressaten, der sich diese fröhlichen Lieder gewünscht hatte.

Peter Hauk überbrachte (auch im Namen von Georg Nelius) Grüße der verhinderten Bundestagsabgeordneten Dr. Schlegel und Gerig. Obwohl "Dorfbürgermeister", sei Lauer im Kreis, Land und auch im Bund stets als engagierter und verlässlicher Gesprächspartner geschätzt worden. Auch Landrat Brötel wies auf die vielen Erfolge Lauers hin, dankte für eine stets partnerschaftliche Zusammenarbeit und überreichte dem Scheidenden und seiner Gattin ein Präsent. Für die Bürgermeisterkollegen und im Namen des Gemeindetages würdigte Thomas Ludwig das 24-jährige Wirken Lauers und wünschte einen angenehmen Un-Ruhestand. Die Gäste aus Chantepie und Krsko stellten vor allem die unermüdliche Förderung der Partnerschaften heraus, die sich zu Freundschaften entwickelt haben. Der evangelische Pfarrer Wolfgang Müller zog (nicht wirklich ernst gemeinte) Vergleiche zwischen seinem Amt und dem des Bürgermeisters und überreichte als Präsent eine CD über das bekannte "Liebespaar" Don Camillo und Peppone. Sein katholischer Kollege Dr. Stefan Rencsik erinnerte an Worte seiner Großmutter und schenkte Lauer ein "Gotteslob".

Schmucke Uniformen hatten die Jagdhornbläser aus Schwetzingen an, die unter der Leitung von Hornmeister Carsten Keller ihre Instrumente auf der Bühne erklingen ließen. Dieser Gruppe gehört Roland Lauer schon seit 34 Jahren an - und bewies sein Können, als er inmitten seiner Bläserfreunde eine Melodie zu Gehör brachte, die sinnigerweise nicht Adieu oder Ciao, sondern "Wiedersehen" als Titel hatte.

Frenetischen Beifall erntete Lauer für seine besondere Form des Danks: Am Akkordeon von Peter Dinkel begleitet sang er "Ich hab mein Herz an Obrigheim verloren". Mit der vom Musikverein Asbach begleiteten "Badener Nationalhymne" wurde schließlich zum Stehempfang übergeleitet.