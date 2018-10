Von Christian Beck

Mosbach. Was hat die Bibel mit Politik zu tun? So manches - das dachte sich zumindest auch Michael Jann, als er in der jüngsten Gemeinderatssitzung aus dem Buch der Bücher zitierte: "Suchet der Stadt Bestes", so zu lesen in Jeremia 27, Vers 9, forderte Mosbachs Oberbürgermeister die 35 neu vereidigten Stadträte auf. Daneben blickte Jann auf die vergangenen fünf Jahre Stadtpolitik zurück und ehrte langjährige Gemeinderäte.

Etwas kleiner ist er, der neu konstituierte Gemeinderat: Mit 35 Vertretern sitzen zwei Personen weniger als bisher in Mosbachs oberstem Gremium. Verantwortlich dafür ist das Wahlsystem der sogenannten unechten Teilortswahl. Eben jenes hatte nach der Wahl zum Einspruch von drei Neckarelzer Bürgern geführt, die den Stadtteil nicht ausreichend repräsentiert sahen. Auch wenn die Einsprüche von Seiten des Regierungspräsidiums zurückgewiesen wurden, befand Jann es doch als angebracht, "über den Fortbestand der unechten Teilortswahl nachzudenken".

Auch wenn in den zurückliegenden Jahren vieles für Mosbach auf den Weg gebracht wurde - den Räten wird die Arbeit nicht ausgehen. Jann nannte als anstehende Projekte unter anderem Straßenbaumaßnahmen in Neckarelz, der Waldstadt, die Sanierung des Freibads in Reichenbuch oder die Erneuerung des Parkleitsystems. Für die zukünftigen Aufgaben wünschte sich AL-Stadträtin Elisabeth Laade "Basisdemokratie vom Feinsten" und forderte: "Nicht weiter so, sondern auf ein neues."

Einige Stadträte sind allerdings ausgeschieden und wurden im Rahmen der Sitzung verabschiedet. Über sieben Amtszeiten, sage und schreibe 34 Jahre lang, engagierte sich Klaus Hettinger als Gemeinderat. Ebenfalls verabschiedet wurden Heinrich Stadler, Dr. Dieter Schwarz, Sigrid Keil, Sigrid Schöneboom, Georg Schum, Dr. Martin Synnatschke, Hans-Peter Senk, Thomas Hagendorn und Harald Hörst.

Für ihr langjähriges Wirken wurden zudem auch einige Räte des aktuellen Gremiums ausgezeichnet. Für jeweils 30-jähriges Engagement bekamen Georg Nelius, Dr. Thomas Ulmer und Volker Wesch die Ratsmedaille in Gold verliehen. Für je 20 Jahre Tätigkeit im Stadtrat wurde Manfred Bulling, Friedolf Fehr, Hartmut Landhäußer und Peter Loser die Ratsmedaille in Silber verliehen.

Gewählt wurden auch die vier Stellvertreter des Oberbürgermeisters: Volker Wesch, Georg Nelius, Friedolf Fehr und Josef Bittler werden (in dieser Reihenfolge) Michael Janns Aufgaben mitübernehmen. Zudem haben auch die Fraktionen des Gemeinderats ihre Vorsitzenden gewählt, diese lauten: Josef Bittler (CDU), Georg Nelius (SPD), Werner Heininger (FW) und Barbara Klein (AL).

Für die drei Ortsteile Lohrbach, Reichenbuch und Sattelbach wurden außerdem die Ortsvorsteher sowie deren Stellvertreter gewählt. In Lohrbach wird Norbert Schneider von Edgar Brauch und Karl-Heinz Fahrbach vertreten. In Reichenbuch ist Jürgen Brauch Ortsvorsteher, als Stellvertreter wurden Markus Deter und Armin Hummel gewählt. In Sattelbach wurde Arno Flicker zum Ortsvorsteher gewählt, vertreten wird er von Johanna Lüders und Michael Stadtmüller.

Zum Abschluss der Gemeinderatssitzung wurde Mosbachs neuer Imagefilm gezeigt. Der rund vierminütige Film dient laut Jann der Wirtschaftsförderung.



Der Imagefilm auf Youtube