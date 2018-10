Mosbach. (ly) Anerkennung von allen Seiten, das landrätliche Testat einer "wirklich lupenreinen Bilanz" und Glückwünsche sowie Präsente zuhauf: Das sollte Oberbürgermeister Michael Jann zusätzlichen Schwung für seine zweite Amtszeit geben. Bei der feierlichen Amtseinführung hielten die Grußwortredner nicht mit Lob zurück, verdeutlichten aber auch, dass die gute Entwicklung der Stadt mit vom Wirken seiner Vorgänger im Amt getragen wird und der Rathauschef mit seiner Verwaltung und dem Gemeinderat auf die Unterstützung vieler angewiesen ist.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig wählte das Bild einer Lokomotive; im Rathauschef müsse es "brennen", gemeinsam mit vielen Gefährten solle Jann Mosbach weiterhin gut voranbringen. Viel erreicht habe der OB in seiner ersten Amtszeit, und für die zweite wünschte er Gesundheit, Glück und Gottes Segen. MdB Dr. Dorothee Schlegel erinnerte Jann mit der Übergabe eines Posters mit dem Motiv des Brandenburger Tors daran, dass auch Offenheit seine Amtsführung prägen solle.

Früchte getragen hat sie jedenfalls, wie nachdrücklich Landrat Dr. Achim Brötel bestätigte: "Es ist schon eine Freude, zu sehen, wie dynamisch, wie erfolgreich, vor allem aber auch wie zukunftsorientiert sich Mosbach in dieser Zeit entwickelt hat." Nicht ohne einige Odenwälder Kalauer zum Besten zu geben, nannte der Landrat aktuelle "Baustellen", streifte Aufgabenfelder der Zukunft und bot sich als Mitstreiter Janns "für ein starkes Mosbach" an. Gelte es doch für den gesamten Kreis, sich und damit auch den Kreissitz zu behaupten, "weil manche wieder anfangen [...] von einer neuen Kommunalreform zu träumen".

Gerade hier werde Michael Jann als "ausnehmend kluger Kopf" und strategischer Denker gefordert sein. Der erfolgreiche "Steuermann" vernahm neben dem Dank für seinen umsichtigen Einsatz vom Landrat aber auch einen "kritischen Zwischenruf", denn Brötel "kann und will es nicht verstehen, warum so viele in Mosbach immer wieder die Neigung haben, ihr Licht lieber unter den Scheffel zu stellen und die Dinge schlechter zu reden, als sie tatsächlich sind."

Die Geschlossenheit im Landkreis ("nie war mehr Einheit als heute") lobte der Landrat ebenso wie Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig als Vertreter des Gemeindetags und der Bürgermeister des Kreises die Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit unterstrich. Und auf diesem Feld komme Mosbach als größtem Partner und "primus inter pares" eine wichtige Rolle zu. Dass OB Jann das von großer Wertschätzung getragene Miteinander mit den Kommunen im Umland fördert, stellte Ludwig lobend heraus und unterstrich zudem die Leistungsstärke der gut aufgestellten Großen Kreisstadt.

Von guter Partnerschaft geprägt ist auch die Kooperation mit den christlichen Kirchen. Der evangelische Dekan Folkhard Krall, gebürtiger Mannheimer wie das Mosbacher Stadtoberhaupt, machte das funktionierende Miteinander von Rathaus und kirchlichen Einrichtungen an einigen Beispielen deutlich. In "ökumenischer Vertrautheit" überbrachte Krall auch für seinen katholischen Kollegen Dr. Stephan Rencsik Glück- und Segenswünsche für Janns neue Amtszeit und nutzte die Gelegenheit, für die ermutigende Initiative des gerade gegründeten Arbeitskreises Asyl zu werben.