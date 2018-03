Mosbach. (RNZ) Das Wirken, aber auch die Sorgen des Deutschen Roten Kreuzes bildeten dieser Tage im Dorfgemeinschaftshaus in Neckarburken ein abendfüllendes Programm. Entsprechend gut und prominent besucht war die Versammlung des DRK-Kreisverbands, zu der Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek neben Landrat Dr. Achim Brötel, Präsident Ludwig Prinz von Baden, Landesverbanspräsident Dr. Lorenz Merz, MdL Georg Nelius und als Gastgeber Elztals Bürgermeister Marco Eckl begrüßen durfte. In diesem Rahmen war auch ein neues Präsidium zu wählen.

Nach Eckls Vorstellung der Gemeinde Elztal bedankte sich zunächst Georg Nelius bei haupt- und ehrenamtlichen Kräften des DRK-Kreisverbands, da diese bei Bedarf immer bereit stünden, um zu helfen. Das Team des DRK mache "stets zur richtigen Zeit das Richtige". Landrat Achim Brötel verdeutlichte als "alter Rot-Kreuzler", das der Landkreis und der Kreisverband seit jeher "durch eine ausgezeichnete Zusammenarbeit" verbunden seien.

Auch er lobte das Wirken des DRK, machte sich aufgrund des neuen Rettungsdienstplans (im Februar verabschiedet) aber zugleich Sorgen um die Zukunft der integrierten Rettungsleitstelle in Mosbach. Er selbst wolle hier wachsam bleiben, um zeitig mögliche Negativ-Entwicklungen erkennen und darauf reagieren zu können. Auch der demografische Wandel bringe neue Herausforderungen für das DRK. Speziell im Bereich der Altenpflege sei man indes "hervorragend" aufgestellt. Brötel bekannte ganz offen, dass das Rote Kreuz sein Wunschpartner für das (noch kreiseigene) Wohn- und Pflegezentrum in Hüffenhardt sei:"Ob wir am Ende zueinander finden, wird sich zeigen."

Auf ein zentrales Thema der dreistündigen Veranstaltung gingen dann Präsident Ludwig Prinz von Baden in seinem Rechenschaftsbericht, Lorenz Menz als Landesverbandspräsident und auch Schatzmeister Alfred Uihlein ein. Sorge bereitet dem DRK nämlich vor allem der Rettungsdienst bzw. dessen Finanzierung. Seit Jahren seien die Kostensätze nicht mehr kostendeckend. "Unser Problem sind die Personalkosten", so Ludwig von Baden, der auf "Einsicht" bei den Kostenträgern hofft.

Eine weitere Bezuschussung des Rettungsdienstes aus Mitteln der Fördermitglieder könne es nicht mehr geben. Auch eine Subventionierung aus Mitteln, die für die ehrenamtliche Arbeit vorgesehen sind, sei nicht zu akzeptieren, ergänzte Lorenz Menz zu diesem Thema. Dass es in Mosbach eine "vorbildliche Verbindung" von Ehren- und Hauptamt gebe, garantiere indes eine stabile Hilfskette. Anhand der Entwicklung der Zahlen im DRK-Kreisverband könne er ablesen, dass die Menschen in der Region dem Roten Kreuz vertrauen. Stimmige Belege dafür lieferte auch Prinz Ludwig von Baden mit erfreulichen Berichten aus den verschiedenen Wirkungsfeldern des DRK-Kreisverbands Mosbach.

Zahlen präsentierte in aktueller Version Schatzmeister Uihlein: Man habe die Umsatzerlöse in fast allen Bereichen steigern können, 2013 seien sie bei 6,5 Mio. Euro gelegen. Aufgrund etlicher Einmalbelastungen - neue IT-Infrastruktur, Schulungsaufwendungen, Investitionen in Gebäude - ist das Ergebnis aber dennoch nicht ganz ausgeglichen. Die Bilanzsumme lag 2013 bei 8,75 Mio. Euro und damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Die Jahresrechnung wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme genehmigt, das Präsidium ebenso entlastet.

Einigkeit herrschte auch bei der Wahl des neuen Präsidiums: Ludwig Prinz von Baden bleibt Präsident, Gerhard Lauth sein Stellvertreter. Neuer Schatzmeister ist Clemens Throm, Stellvertreter Willi Pfisterer. Justiziare sind Günter Endlich und Hendrik Gaude (stv.), Kreisverbandsärzte Dr. Christoph Kaltenmaier und Verena Waschitschek (stv.). Beisitzer sind Bettina Hamberger, Michael Lagler, Wolfgang Obermeier, Berthold Prinz von Baden, Jens Wittmann, Dieter Kautzmann (Rotkreuzbeauftragter). Kreisbereitschaftsleiter ist Urban Fuchs, Geschäftsführender Vorstand Steffen Blaschek.

Neben den Wahlen standen auch Ehrungen auf dem Programm (siehe Kasten "Ausgezeichnet"). Unter anderem wurde auch Präsident Ludwig von Baden von Vizepräsident Gerhard Lauth für 45 Jahre aktive Mitgliedschaft im DRK geehrt. Lauth betonte, dass Prinz Ludwig die "lebendige Verkörperung des Rotkreuzgedankens" sei.