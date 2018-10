Hier wird Tischtennis gespielt und noch vieles mehr: Lange hat es gedauert, doch nun erstrahlt die Sporthalle in Nüstenbach in neuem Glanz. Foto: Christian Beck

Hier wird Tischtennis gespielt und noch vieles mehr: Lange hat es gedauert, doch nun erstrahlt die Sporthalle in Nüstenbach in neuem Glanz. Foto: Christian Beck

Mosbach. (lin) Als "Schmuckstück der deutschen Sporthallenkunst" bezeichnete Heinz Janalik die nach drei Jahren Sanierung wieder eingeweihte Sporthalle in Nüstenbach. Der Präsident des Badischen Sportbundes hatte zwar sein Redemanuskript irgendwo zwischen Hamburg und Nüstenbach verloren, nicht aber den dazugehörenden Scheck über knapp 62 000 Euro, was ihm die Begeisterung der Nüstenbacher einbrachte.

Aber nicht nur der Sportbund trägt Anteil an der geglückten Sanierungsmaßnahme. Fast 40 Prozent der Gesamtkosten von knapp 265 000 Euro gehen auf die Rechnung der Stadt Mosbach, etwa 10 000 Euro übernimmt der Landkreis. Mehr als 96 000 Euro aber hat der Tischtennisverein (TTV) Nüstenbach mit Spenden (auch Materialspenden), Eigenkapital und respektablen 2500 Arbeitsstunden in Eigenleistung zusammengetragen.

Nicht ohne Stolz dankte deshalb Vereinsvorsitzender Helmut Eifler allen, die zum guten Gelingen der Baumaßnahme beigetragen haben. Er erinnerte an das hohe Maß an Initiativkraft, Mut und Verantwortungsbereitschaft, die zusätzlich zur ehrenamtlichen Arbeitsleistung notwendig gewesen waren. Er erinnerte aber auch an die Ausgangslage, als vor sechs Jahren das Hallendach undicht, zahlreiche Glasbausteine durchgebrochen waren und die Heizung ein Getöse gemacht habe, dass der zur Probestunde versammelte Gesangverein übertönt worden sei. "Als aber Gästemannschaften bei 10 Grad Celsius Innentemperatur mit Spielabbruch gedroht haben, war klar, dass wir handeln müssen, wenn wir die Vereine erhalten wollen."

Zwei Jahre vor dem 65-jährigen Bestehen des TTV erstrahlt nun die Sporthalle, die den Nüstenbachern weit mehr als zum Tischtennis spielen dient, in neuem Glanz. Auch wenn es nur zu "einem Mittelding zwischen Mercedes und Dacia gereicht hat", war Oberbürgermeister Michael Jann doch stolz auf das Erreichte. Die Gebäudehülle wurde energetisch saniert, Heizung, Beleuchtung und Elektrik sind erneuert. Der Fußboden wurde neu versiegelt und es wurde verputzt und gestrichen. Der Zugang ist barrierefrei und im angebauten Geräteraum soll in Bälde noch eine kleine Küche einziehen. Einzig die Bestuhlung ist die alte geblieben, "aber das schaffen wir auch noch" gab sich das Stadtoberhaupt zuversichtlich.

Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem kleinsten der Mosbacher Stadtteile, dessen Bürgerinnen und Bürger einmal mehr gezeigt hätten, was machbar ist, "wenn eine Ortsgemeinschaft zusammenhält". Diese ganz besondere Form einer lebendigen Dorfgemeinschaft hat auch Landrat Dr. Achim Brötel in Nüstenbach ausgemacht. "Geradezu logisch, dass diese - neben der Kirche - auch einen Versammlungsort braucht." Er lobte "die private Initiative mit öffentlichem Nutzen" und dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihr beispielhaftes Engagement. Fantastisch nannte Heinz Janalik das Zusammenspiel zwischen Stadt, Kreis, Sportbund, Ehrenamtlichen und Spendern und betonte die Bedeutung des Vereinsports auch in Zeiten sich verändernder sportlicher Betätigungen, denn "nur im Verein trifft das Ich auf das Wir".

Nicht so sehr um die Gebäudehülle, als vielmehr "um den Geist, der im Verein gelebt wird", ging es Klaus Saffenreuther, der als Vorsitzender des Stiftungsrats der Bürgerstiftung einen Spendenscheck überreichen sollte, während die frisch gekürte Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel als Sportkreis-Vorsitzende die geglückte Sanierung lobte und erinnerte, was mit Fantasie, klugen Köpfen und tatkräftigen Händen alles realisiert werden könne.

Diese klugen Köpfe und tatkräftigen Hände hervorzuheben beeilte sich die zweite Vereinsvorsitzende, Ingrid Kraft. Bereits in den Jahren 2011 und 2012 waren Helmut Eifler und "Bauleiter" Lothar Rapp mit dem "Baumeisterpokal" ausgezeichnet worden. 2013 kam dies Ehre erneut Eifler zu. Gleichzeitig ging der "Materialmeisterpokal" an Wolfgang Ludwig, während der "Auswärts-Baumeisterpokal" für den Helfer mit der weitesten Anreise an Roland Müller ging. Aber die Nüstenbacher durften noch auf weitere Helfer zählen. Rechtzeitig zur Einweihungsfeier hatte sich Revierleiter Helmut Schnatterbeck eine Wildsau in den Weg gestellt. Diese war von Gerhard Rapp, dem dorfeigenen Chefkoch, zu Braten verarbeitet worden und schmeckte den Gästen vorzüglich. Musikalisch umrahmt wurde die Einweihungsfeier vom Gesangverein Eintracht und von Michael Brendle an der Gitarre.