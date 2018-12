Kinder, Jugendliche, Senioren - so stellt sich die Interessengemeinschaft "Waldmühlbacher Ideentreff" den Mehrgenerationenpark vor. Allerdings soll der Spielplatz dazu aufwendig umgebaut werden. Dazu bedarf es jedoch der Zustimmung des Gemeinderats - in seiner jüngsten Sitzung fand sich dafür allerdings keine Mehrheit. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Billigheim/Waldmühlbach. Es war außergewöhnlich, was sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Billigheim zutrug: Am Abend des 18. Oktobers hatten die Räte in geheimer Abstimmung für den Mehrgenerationenpark Waldmühlbach keine Mehrheit gefunden. Und das, obwohl eine Leader-Förderung in Höhe von rund 88.000 Euro bereits zugesagt war. Wie konnte es zu dieser Entscheidung kommen? Und wie geht es nun mit dem Projekt Mehrgenerationenpark in Waldmühlbach weiter? Die RNZ fragte nach.

"Ich kapiere es einfach nicht!", bricht es aus Marianne Preusner heraus. Die Aussage der Waldmühlbacherin spricht vielen Mitgliedern des Ideentreffs aus der Seele. Sie alle haben viel Herzblut in die Planung des Parks gesteckt, der dafür sorgen soll, dass Kinder auf dem Spielplatz nicht mehr in der prallen Sonne spielen müssen. Dass ältere Herren sich nicht im Buswartehäuschen treffen müssen. Kurz: Der in ihrem kleinen Ort Kinder jeden Alters, Jugendliche, Erwachsene und Senioren zusammenbringen soll. Und niemand von ihnen versteht, warum sich im Gemeinderat keine Mehrheit für das Projekt gefunden hat. Geht es um die Kosten? Oder um Neid unter den Billigheimer Ortsteilen?

Über diese und weitere Fragen diskutieren die Engagierten der Interessensgemeinschaft bei einem Treffen. Sie alle betonen, dass es im Vorfeld der Abstimmung zu keinen verbalen Angriffen auf Gemeinderäte gekommen sei. Dies hatte ein Gemeinderat der RNZ im Rahmen der Sitzung so berichtet. Doch die Ideentreffler legen Wert darauf, dass niemand an den Pranger gestellt werden solle. Ihr Blick geht nach vorne, die wichtigste Frage lautet: Hat der Mehrgenerationenpark noch eine Chance?

Viele der Waldmühlbacher glauben daran. Und auch manche Gemeinderäte tun das. Dazu müssen allerdings mehrere Punkte erfüllt sein. Der wichtigste: Der Gemeinderat muss zustimmen. Und dazu muss die Angelegenheit noch einmal in die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung aufgenommen werden. Am besten für November, spätestens für Dezember. Denn im Januar läuft die Förderzusage des Regionalentwicklungsprogramms Leader aus.

Zumindest eine Voraussetzung ist offenbar gegeben: In der nächsten Gemeinderatssitzung am 22. November soll noch einmal über den Park abgestimmt werden. "Obwohl er da eigentlich nicht mehr hingehört - der Gemeinderat hat doch schon einmal darüber abgestimmt", findet ein Billigheimer Gemeinderat, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er fürchtet, dass eine kritische Einstellung gegenüber dem Projekt in der Gemeinde auf kein Verständnis trifft. Dabei gebe es durchaus Nachteile an dem Mehrgenerationenpark, die viele Billigheimer ebenfalls sähen, aber kaum jemand sich traue, diese anzusprechen: So sei das Projekt unter anderem überdimensioniert und bürde der Gemeinde hohe Kosten auf, beispielsweise, wenn es um die Instandhaltung gehe. Der Waldmühlbacher Gemeinderat Karl Maissenhälter ist anderer Meinung: "Wir haben schon Projekte bewilligt, die weitaus teurer und weniger sinnvoll waren."

Wie die zweite Abstimmung ausgehen wird? Mehrere Gemeinderäte sind sich einig, dass die Meinung im Gremium nach wie vor gespalten ist, die Entscheidung knapp ausfallen dürfte. Die Befürworter hoffen, dass zwei Mitglieder des Gremiums, die bei der letzten Sitzung nicht anwesend waren, das Zünglein an der Waage bilden können. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieses Mal nicht im Geheimen abgestimmt wird", erklärte der CDU-Vorsitzende Siegfried Keller im Rahmen der Ideentreff-Sitzung. Dass am 22. November trotzdem wieder per Zettel und nicht per Hand über das Projekt entschieden wird, ist aber durchaus möglich.