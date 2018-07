Mosbach. Bald beginnt die dreiwöchige Kinderfreizeit in Reichenbuch. Bereits zum siebten Mal findet sie unter städtischer Trägerschaft vom 29. Juli bis 16. August in der Grundschule Reichenbuch statt. In diesem Jahr steht die Kinderfreizeit unter dem Motto "Es geht rund im Zirkus Kunterbunt". Engagierte Betreuungskräfte sorgen für ein themenbezogen abwechslungsreiches und altersgerechtes Programm, ergänzt durch Spielen, Basteln, Tanzen, Toben und vieles mehr. Die Kinder werden morgens mit dem Bus an verschiedenen Haltestellen in Mosbach und Umgebung abgeholt und gegen Abend wieder zurück gebracht. Für gesunde Verpflegung, Zeit zum freien Spielen und für Entspannung ist selbstverständlich gesorgt.

Die Kinderfreizeit bietet ein Angebot für 60 Kinder im Alter zwischen sechs bis elf Jahren. Interessierte sollten sich schnellstmöglich anmelden, da nur noch wenige Plätze frei sind.

Für einkommensschwache Familien und Zweitkinder wird ein ermäßigter Betrag erhoben. Außerdem können Empfänger von sozialen Leistungen finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen.

Info: Interessierte Eltern erhalten das Informationsblatt mit Anmeldebogen in den städtischen Dienststellen oder können ihn von der städtischen Homepage unter www.mosbach.de abrufen.