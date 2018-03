Von Christian Beck

Neunkirchen. Mit großer Mehrheit hat Bernhard Knörzer gestern die Bürgermeisterwahl in Neunkirchen im ersten Wahlgang für sich entschieden. Mit 70,99 Prozent der Stimmen setzte er sich deutlich gegen seine zwei Mitbewerber Alfred Wilhelm von der Nein!-Idee (4,89 Prozent) und Benjamin Langenhan (22,32 Prozent) durch. Der 50-jährige Knörzer, der bislang stellvertretender Bürgermeister in Neunkirchen ist, tritt somit die Nachfolge von Wolfgang Schirk an, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidiert hatte.

"Mit dieser Wahlbeteiligung und diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet", zeigte sich Bernhard Knörzer überwältigt. Denn neben der Stimmverteilung hatte Amtsinhaber Wolfgang Schirk kurz nach 19 Uhr vor dem Bürgersaal auch die Wahlbeteiligung von 63,56 Prozent bekannt gegeben - ein Wert, der spontanen Applaus auslöste. "Für mich beginnt nun ein absolut neuer Lebensabschnitt", erklärte Knörzer weiter. Viele hätten ihn gefragt, ob er bereit sei, dafür so manches aufzugeben. "Doch es war schon immer mein Ansinnen, für meinen Heimatort tätig zu sein", betonte der künftige Neunkirchener Rathauschef.

Für seine neuen Aufgaben wünschte ihm Amtsinhaber Schirk eine stets glückliche Hand, viel Kraft und Entschlossenheit. "Aber vor allem, dass du immer mit dem Herzen bei der Sache bist und für die Bürger das Beste anstrebst." Dass dies für Bernhard Knörzer selbstverständlich ist - davon zeigten sich alle Gratulanten und Grußwortredner überzeugt. Sowohl Landtagsabgeordneter Georg Nelius als auch Bundestagsabgeordneter Alois Gerig bescheinigten den Neunkirchenern eine gute Wahl. "Sie haben auf Solidität und Kontinuität gesetzt - ich weiß, wie verwurzelt Bernhard Knörzer in seiner Heimatgemeinde ist", erklärte Gerig. Neunkirchen sei ein starker Ort mit einer starken Gemeinschaft, der in ihm große Hoffnung für die Zukunft der ländlichen Gemeinden wecke.

"Das fulminante Wahlergebnis spricht für sich", befand Landrat Dr. Achim Brötel. Er sei sich sicher, dass Bernhard Knörzer die überaus erfolgreiche Arbeit von Wolfgang Schirk mit eigenen Akzenten fortführen werde, denn er sei nah bei den Menschen und habe das Herz am rechten Fleck. Brötel konnte aber ein weinendes Auge nicht verhehlen: "Wir verlieren einen exzellenten Förster."

Dass diese Berufsgruppe geradezu für das Bürgermeisteramt geschaffen sei, erklärte Dr. Norbert Rippberger, der als Vertreter des Gemeindetags Baden-Württemberg, Kreisverband Neckar-Odenwald, sprach. "Förster haben die Ruhe weg", befand er. "Sie können zuschauen, wie der Wald wächst, aber sie können auch zuschauen, wie die Gemeinde gedeiht." Doch sie wüssten auch, dass sie etwas dafür tun müssen, fügte Rippberger hinzu. Diesbezüglich betonte Knörzer, dass ihm ein "sauberes und klares Konzept" für Neunkirchen wichtig sei. Er wolle das, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, erhalten und fortführen. Er dankte allen Unterstützern. "Um diesen Dank zu verfestigen", spielte er mit den Jagdhornbläsern "Kleiner Odenwald" die Europahymne "Freude, schöner Götterfunken".