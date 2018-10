Von Claus Kaiser

Dallau. Für jeden, der auf der B 27 durch Dallau fährt, sind der Umbau und die Sanierung des Rathauses sowie des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses seit geraumer Zeit deutlich sichtbar. Beim Spatenstich im Juli 2015 sagte Elztals Bürgermeister Marco Eckl, dass dieses Projekt - neben der Neukonzeptionierung der Abwasserbeseitigung mit dem Umbau der Kläranlage Neckarburken - eines der bedeutendsten sei, die in Elztal jemals begonnen wurden.

Dem Rathauschef zufolge ist diese Investition in die Schaltzentrale der Gemeinde eine sehr wichtige und zukunftsweisende Weichenstellung. Für die nächsten Jahrzehnte soll mit dem neuen Rathaus nicht nur ein modernes Dienstleistungszentrum für die Bürger entstehen - es sollen auch in städtebaulicher Hinsicht für die Ortsdurchfahrt in Dallau Akzente gesetzt werden.

Während der Baumaßnahmen musste von Seiten der Verwaltung das Rathaus komplett geräumt und teilweise ins Rathaus nach Auerbach und in Bürocontainer hinter die Elztalschule umgezogen werden. Der Umzug hat dann innerhalb weniger Tage geklappt, da er zum einen gut vorbereitet war und zum anderen alle Mitarbeiter mit angepackt haben.

Die beengte Situation im Rathaus und bei öffentlichen Gemeinderatssitzungen, die überfällige Schaffung eines behindertengerechten Zuganges und die Einrichtung eines Bürgerbüros haben dabei im Jahr 2013 die Planungen angestoßen.

Beide Gebäude (also Rathaus und Pfarrhaus) liegen außerdem im Sanierungsgebiet, die Baumaßnahmen werden dadurch gefördert. Das Landessanierungsprogramm in Dallau besteht aber nur noch bis zum Jahr 2016. Deshalb habe sich, so Bürgermeister Marco Eckl, der Zeitpunkt der Planungen und des Umbaus praktisch von selbst ergeben und die verantwortlichen Entscheidungsträger zum Handeln ermutigt. Nach einer Planungsphase konnte mit dem symbolischen Spatenstich schließlich der offizielle Startschuss der Baumaßnahme gefeiert werden.

Praktisch wurden und werden das Rathaus und das ehemalige Pfarrhaus entkernt und mit einem neu zu errichtenden Zwischenbau verbunden. Darin soll dann ein neuer Ratssaal und ein Foyer entstehen. Außerdem wird ein Fahrstuhl eingebaut werden, der neben den einzelnen Ebenen des Rathauses auch die Elztalschule mit erschließt.

Neben dem kompletten Umbau des Rathauses und des Pfarrhauses soll im Untergeschoss des neuen Zwischenbaus eine Verbindung zur Schulaula hergestellt werden, um hier einen Vereinsraum, einen multifunktionalen Dorfgemeinschaftsraum und einige Funktionsräume einzurichten.

Die Kostenschätzungen des beauftragten Mosbacher Architektenbüros Dorbath und Partner belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Der Gemeindeanteil wird auf Grund der Förderung aus dem Dorfsanierungsprogramm etwa 56 Prozent (circa 2,5 Millionen Euro) betragen. Die Förderung beläuft sich auf beinahe zwei Millionen Euro. Wenn alles weiterhin glatt läuft, ist die Einweihung des Gebäudeensembles Ende dieses Jahres mit einem Tag der offenen Tür geplant.