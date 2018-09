Von Ursula Brinkmann

Sattelbach. Manchen Begriff hörte man bei der Einweihung des neuen Bürgerzentrums Sattelbach für selbiges: neue Mitte, Dorfmittelpunkt, Herz, Komplex, Heimat. Für Arno Flicker ist es eine "Schatztruhe". Als ihre Juwelen bezeichnete Sattelbachs Ortsvorsteher die beiden Säle, die Sporthalle und den Bürgerraum. Sie wurden am Sonntag zu einem großen Festsaal, mit Bühne im kleineren Teil und Tisch- und Stuhlreihen im größeren, auch höheren. 280 Menschen können hier Platz nehmen; stehend könnten mehr als 500 untergebracht werden. Am Tag der Einweihung mögen es einige Hundert gewesen sein, die dank des schönen Wetters auch das Außengelände - für Flicker der "Festplatz" - bevölkerten.

Was 2007 erstmals angedacht wurde, zwei Jahre später zu erneuten Gesprächen führte, 2011 und 2012 zu Beschlüssen, der Einstellung von Haushaltsmitteln sowie Förderzusagen und nach Fastnacht 2013 baulich in Angriff genommen wurde, präsentierte sich nun vollendet. Und verdient den Namen Bürgerzentrum, sind hier doch Sporthalle, Bürgerraum, Kindergarten, Feuerwehr und Verwaltungssitz an einem Fleck. Das ordnet sich alles locker um den Platz und ist doch miteinander verbunden, wirkt offen, einladend und war am Sonntag mit einigen Attraktionen bestückt.

In allen Ansprachen betonten die Redner das große bürgerschaftliche Engagement von Anfang an sowie das Zusammenwirken der Sattelbacher für ihre neue Dorfmitte. "Dorfentwicklung von unten", meinte Landrat Dr. Achim Brötel anerkennend. "Ein Vorbild für künftige städtische Projekte", befand Oberbürgermeister Jann, der nicht nur die rege Bürgerbeteiligung meinte, sondern auch die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Gremien und den Verwaltungen des Teilorts und der Stadt Mosbach, die schließlich die Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt habe. Das Land Baden-Württemberg unterstützt das 1,7 Millionen Euro teure Projekt mit Mitteln aus dem ELR-Programm in Höhe von 260.000 Euro. MdL Georg Nelius urteilte positiv: "Was lange währt, wird endlich sehr gut."

Als Vertreterin des Bundes unterstrich MdB Dr. Dorothee Schlegel, dass auf allen Ebenen - Kommunen, Land, Bund - in die kleinen Ortsteile investiert werde, um der Tendenz (der Jugend) in die größeren und großen Zentren entgegenzuwirken. Als eine, die zwischen Berlin und Billigheim pendelt, fiel es ihr leicht, die Vorteile des Lebens im ländlichen Raum aufzuzählen. Mit einem Bürgerzentrum wie dem in Sattelbach, da waren sich alle einig, sei ein Baustein für eine weiter wachsende lebendige Dorfgemeinschaft gelegt worden. Umso mehr, als dass dies unter der Beteiligung seiner Bewohner geschehen sei.

Grund-, Eckstein - dieses Stichwort kennt auch die Bibel. Und zwar im ersten Petrusbrief, den der katholische Geistliche Helmut Brockmann von der Steyler Mission, genannt Pater Carlos, zitierte. Mit Jesus als lebendigem Eckstein wachse Gemeinde, ohne ihn werde er zum "Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses" (1.Pt. 2,8). Von einem anderen Fels berichtete der evangelische Pfarrer Roger Baudy, der aus der Bergpredigt mitgab, dass der ein kluger Mann sei, der auf den Felsen Jesus baue (Matt. 7,24). Die gemeinsame Segnung des Bürgerzentrums endete mit einem kräftigen Halleluja, an das sich passenderweise ein getanztes Vaterunser der Seniorengymnastikgruppe des DRK anschloss.

Gruppen (wie die Seniorinnen) und Vereine sollen ihren Platz im Bürgerzentrum haben; bei der Einweihungsfeier hatten sie ihn als Mitwirkende sowieso. Der Männergesangverein "Frohsinn", der Kindergarten St. Josef, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, die Stadtkapelle Mosbach und die Volkstanzgruppe der Donauschwaben sowie etliche fleißige Helfer, sie alle trugen zu einem gelungenen Fest drinnen wie draußen bei. Wenn man nun einen so schönen Rahmen hat, so soll man ihn gebührend nutzen, erst recht, wenn es dabei um die Würdigung von ehrenamtlichem Engagement geht. Das tat Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, der drei Sattelbacher Floriansjünger für ihre jahrzehntelangen Dienste auszeichnete: das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre steckte er Hans-Peter Gallian und Erwin Zimmermann ans Revers. Die goldene Variante erhielt für 40 Jahre aktive Dienstzeit Günter Dörner.