Hell, freundlich, geräumig - und seit Montag in Betrieb ist der Kindergarten in Hüffenhardt. Eltern, Kinder, Erzieher und Gemeindeverwaltung freuen sich nun, dass der Neubau steht. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. "Alles ist schön." So einfach ist es für Sophia. Die Vierjährige geht in Hüffenhardt in den Kindergarten - der steht nach langem Hin und Her nun nicht mehr (nur) auf der Tagesordnung des Gemeinderats, sondern wieder im Mühlweg in Hüffenhardt. Und seit Montag spielen, schlafen, essen und turnen dort auch wieder Kinder.

Im März 2012 hatten sich die Hüffenhardter für den Verbleib des Kindergartens im Mühlweg entschieden, bereits seit 2007 war das Thema heiß diskutiert worden. Nachdem der Gemeinderat 2008 für einen Neubau an der Grundschule gestimmt hatte, wurde schnell Kritik laut, auch damals gab es bereits einen Bürgerentscheid zugunsten des Standortes Mühlweg - drei Jahre war in der Folge über den Kindergarten nicht mehr gesprochen worden. Im Herbst 2012 fiel dann der Startschuss für das 1,6 Millionen Euro teure Neubauprojekt am alten Standort in Hüffenhardt.

Seit Montag ist die Bauphase offiziell beendet, auch wenn in der Toilette noch die letzten Handtuchhalter angebracht werden und an den Wänden noch Bilder, Pinnwände und Uhren fehlen. "Das macht der Bauhof noch nächste Woche", sagt Julia Schuh. Die Gemeindemitarbeiter hätten den Kindergarten immer unterstützt freut sich die Kindergarten-Leiterin. "Die Freude über die neuen Räumlichkeiten überwiegt", sagt Julia Schuh. Auch wenn die erste Woche stressig gewesen sei: "Die Kinder mussten sich auch erst mal selbst finden in den neuen Räumen." Über den Baufortschritt wurden die Kinder stets informiert. Mit Fotos und gar einem kleinen Film vom Abriss zeigten die Erzieherinnen den Kindern, was sie in Hüffenhardt erwartet. In den Herbstferien stand der Umzug vom Übergangsquartier in Kälbertshausen in die neuen Räumlichkeiten auf dem Programm, und da packten wieder der örtliche Bauhof, Eltern und Belegschaft mit an.

Im neuen Kindergarten gibt es nun drei Gruppenräume (zwei "normale" und einen für Kleinkinder), eine Esseria mit Küche, einen Turnraum und drei Intensivräume für spezielle Angebote. "Die sind noch nicht eingerichtet, wir hoffen dafür noch ein bisschen auf Spenden und Unterstützung", erklärt Julia Schuh.

Auch die Eltern der Kindergartenbesucher freuen sich über die großzügigen Räumlichkeiten. "Es ist hier jetzt viel geräumiger, heller und freundlicher", sagt Yvonne Zimmermann. Und Heike Schneider fügt hinzu: "Wenn jetzt noch alle Möbel da sind, ist das ein Traum für die Kinder." Auch wenn die Baukosten nicht gerade günstig gewesen seien: "Man muss halt schon was investieren, wenn man etwas will, das lange hält", so Schneider.

Auch die Gemeindeverwaltung ist froh, das Projekt Kindergarten nun "auf der Reihe" zu haben. Und was den Kindergarten angehe, sei man auch im finanziellen Rahmen geblieben, betont Bürgermeister Walter Neff. Nur eine Baustelle gibt es noch beim Kindergarten: die Außenanlage. Die wird wahrscheinlich 30.000 Euro teurer als gedacht, aber Neff ist sich sicher, dass noch Sparpotenzial gefunden werden kann. Am Dienstag steht die Außenanlage auf der Tagesordnung des Gemeinderats - in den Mühlweg kommt sie sicher auch noch.

Info: Der Kindergarten veranstaltet am Samstag, 16. November, von 14 bis 16.30 Uhr einen Tag der offenen Tür.