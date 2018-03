Mosbach. (stm) Ab dem morgigen Sonntag gilt für Busse und Bahnen ein neuer Fahrplan - allerdings ohne umwälzende Änderungen für den Bereich Mosbach. Beim Busverkehr verschieben sich einige wenige Abfahrtzeiten geringfügig, zumeist in den frühen Morgenstunden. Veränderungen gibt es beim Schienenverkehr, in erster Linie bei den Pendelverkehren zwischen Mosbach und Neckarelz.

Bekanntermaßen sollte die Stadtbahn Nord ab dem Fahrplanwechsel von Heilbronn kommend eigentlich Mosbach erreichen. Da die Fahrzeuge noch keine Zulassung auf DB-Strecken haben, fahren sie jedoch zunächst nur zwischen Heilbronn und Neckarsulm. Dieser Umstand hat Auswirkung auf die Fahrten zwischen Mosbach und Neckarelz. Einige Zubringerzüge zum Regionalexpress entfallen oder werden in die Taktlage der S 2 verlegt.

Bei den Fahrten in Richtung Stuttgart gibt es künftig weniger durchgehende Verbindungen. Nur noch ein Teil der Doppelstockzüge verkehrt zwischen Neckarelz und Stuttgart. In manchen Zeitlagen muss in Bad Friedrichshall-Jagstfeld, Neckarsulm oder Heilbronn umgestiegen werden.

Im Neckartal verschiebt sich am Wochenende die Abfahrt der letzten S-Bahn ab Mannheim um etwa eine Stunde. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag fährt die letzte Bahn nun erst um 2.16 Uhr in Mannheim ab und kommt um 3:38 Uhr in Mosbach an. Profitieren wird das Neckartal im Jahr 2014 von einer Baustelle auf der Elsenztalstrecke. Da diese bei Bad Wimpfen gesperrt ist, werden vom 7. Januar bis 12. Dezember 2014 die Regionalexpress-Züge auf die Neckartalstrecke verlegt mit Halt in Neckarelz. Mit den regulär verkehrenden Bahnen entsteht dadurch täglich ein fast ganztägiger Stundentakt mit schnellen Zügen zwischen Heilbronn und Mannheim.

Die Busfahrpläne und die wichtigsten Zugverbindungen sind im Mosbacher Bus-Buch enthalten, das ab Montag wieder gegen eine Schutzgebühr bei der Tourist-Info am Mosbacher Marktplatz und den Verwaltungsstellen erhältlich ist.