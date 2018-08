Neckarzimmern. (hke) In der jüngsten Sitzung des Neckarzimmerner Gemeinderates ging es unter anderem um neue Bauplätze, die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs sowie die wirtschaftliche Situation der Gemeinde.

Mit dem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes hat der Gemeinderat den Grundstein für vier neue Bauplätze im Mosbacher Weg gelegt. Nachdem der Bereich unterhalb der Straße unmittelbar an das Naturschutzgebiet angrenzt und vielen Tierarten und Pflanzen Lebensraum bietet, kann ein baulicher Eingriff nur mit Hilfe von Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle im Rahmen eines eigenständigen Bebauungsplanes ermöglicht werden.

Dem hohen Bedarf an Bauplätzen in der Gemeinde kann aufgrund der wenigen verfügbaren Baulandflächen nicht entsprochen werden. Daher hat sich der Gemeinderat zur Aufstellung eines Bebauungsplanes entschlossen. Dieser wurde dem Gremium von Diplom-Ingenieur Jürgen Glaser vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IFK) vorgestellt. Nach einer Anhörung der betroffenen Behörden und einer öffentlichen Auslegung kann davon ausgegangen werden, dass im Frühjahr 2016 das Verfahren abgeschlossen ist und gebaut werden kann.

Zuvor müssen aber noch weitere Fachgutachten erstellt werden. Hierfür hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro für Umweltplanung Simon mit der Eingriffs- und Ausgleichsuntersuchung und das Ingenieurbüro Zimmermann mit einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Die Gemeinde wird einen Bauplatz zur Weiterveräußerung erwerben, die anderen drei Bauplätze bleiben in Privatbesitz.

Erfreuliches konnte Stadtkämmerer Wolfgang Baur berichten: Er stellte den bisherigen Verlauf der Gemeindefinanzen im Haushaltsjahr 2015 vor. Höhere Einnahmen sowie wirtschaftliches Handeln der Verwaltung und des Gemeinderats konnten die erwartete Negativzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 317 000 Euro offenbar verhindern. Es könne vielmehr davon ausgegangen werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 44 000 Euro erreicht wird.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich aufgrund der in das kommende Haushaltsjahr verschobenen Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges geringere Ausgaben. Gleiches gilt für die Baulanderschließung im Mosbacher Weg, die ebenfalls zum überwiegenden Teil im nächsten Jahr haushaltswirksam wird. Die vorgesehene Kreditaufnahme von 310 000 Euro ist deshalb nicht erforderlich. Das laufende Haushaltsjahr kann genutzt werden, um die Schuldenlast zu reduzieren: Diese betrug zum Ende vergangenen Jahres 1,692 Millionen Euro und wird zum Ende dieses Jahres voraussichtlich um 55 000 Euro geringer ausfallen. Ebenfalls erfreulich: Aus der Rücklage werden statt 373 000 Euro wohl nur rund 117 000 Euro entnommen.

Ebenfalls befasste sich der Gemeinderat mit der Auftragsvergabe für den dritten und letzten Sanierungsabschnitt der Friedhofswege. Mit diesen Arbeiten, die von der Firma Fahner aus Haßmersheim für 5852 Euro vorgenommen werden, sollen die bisher noch nicht instand gesetzten Wege saniert und die Unebenheiten beseitigt werden.

Nachdem der Gemeinderat der Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges zugestimmt hatte, wurde zwischenzeitlich die notwendige Beladung und Ausstattung festgelegt. Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat die Verwaltung mit einer europaweiten Ausschreibung beauftragt. Dadurch sollte gewährleistet sein, dass das neue Fahrzeug spätestens Ende 2016 zur Verfügung steht. Für das Fahrzeug werden Kosten von rund 360 000 Euro erwartet. Vom Land liegt eine Förderzusage von 90 000 Euro vor. Der Landkreis hat eine Förderung in Höhe von 27 000 Euro zugesagt. Darüber hinaus werden für die Anschaffung noch Fördergelder aus dem Ausgleichsstock erwartet.