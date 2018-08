Von Heiko Schattauer

Mosbach. Nun gibt es also eine Richtung. Eine Richtung, in die sich die ehemalige Neckartalkaserne entwickeln soll. Eine Richtung, wohin die Konversion des verwaisten Militärgeländes führen soll. Gut zwei Jahre lang hat man sich in Mosbach und Umgebung zur Kasernenzukunft Gedanken gemacht und Überlegungen ausgetauscht - auf verschiedenste, mitunter ganz neue Art und Weise. Der Gemeinderat Mosbach hat in seiner jüngsten Sitzung nun einen richtungsweisenden Entschluss gefasst und die Änderung des Flächennutzungsplans für das Areal beschlossen. Einstimmig hat man sich dafür ausgesprochen, dass es künftig eine "Mischnutzung" am Hardberg geben soll. Die vorhandene Infrastruktur soll einer gewerblichen Nutzung dienen. Zudem werden Ansiedlungen aus dem Bereich Bildung/Ausbildung angestrebt. Im neuen Flächennutzungsplan soll dieser Nutzungsmix entsprechend festgehalten werden.

Zur Erinnerung: Die Neckartalkaserne war im Herbst 2011 entwidmet worden, die letzten Soldaten hatten schon geraume Zeit zuvor ihre Sachen gepackt. Die Liegenschaft ging in den Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über, die für das 27 Hektar große Areal einen Käufer finden soll. Verstärktes Interesse an einer Übernahme bekundet hat das Mosbacher Entsorgungsunternehmen "Inast", das gemeinsam mit dem Bundesverband Rettungshunde das Areal nutzen will. Der Gemeinderat machte sich bei Vor-Ort-Terminen selbst ein Bild vom Zustand der verwaisten Kaserne. Die Bürgerschaft wurde in Informations- bzw. Beteiligungsrunden in die Diskussion um die mögliche Zukunft der Kaserne eingebunden. Erstmals wurde ein Bürgerrat gegründet, der Nutzungsvorschläge erarbeitete und öffentlich präsentierte.

"Heute geht es darum, zu sagen, was machen wir und was machen wir nicht", führte Oberbürgermeister Michael Jann in der Gemeinderatssitzung zum Hauptthema des Abends hin. Nicht ohne jedoch vorher Stellung zu einem RNZ-Leserbrief zum Thema Kaserne zu beziehen, in dem manches ausgelassen oder "schlicht falsch dargestellt" worden sei. Aus den Reihen der Gemeinderäte kamen diesbezüglich ähnliche Statements. Jann sieht den neuen Flächennutzungsplan als "relativ breiten Schuss". Eine gewisse Richtung werde vorgegeben, die Möglichkeiten seien weiter vielfältig. Anregungen aus dem Bürgerrat seien eingeflossen. In die Entscheidungsfindung miteinbezogen habe man auch den Gemeinderat Neckarzimmern. Da die Zufahrt zur Kaserne durch Neckarzimmern führt, soll es bei einer Gewerbeansiedlung einen finanziellen Ausgleich geben. Zugleich erachtet man in Neckarzimmern einen Ausbau der Zufahrt über den Hardhofweg als "unabdingbar". Hier werde man Lösungen finden, so Jann.

Ohne Gegenstimme und Enthaltung sprach sich der Gemeinderat dann für eine Änderung des Flächennutzungsplans aus. Josef Bittler erläuterte für die CDU-Fraktion, dass man sich "stets bewusst" gewesen sei, hier eine "schwerwiegende Entscheidung" zu treffen. Ergebnisoffen habe man die Möglichkeiten intensiv betrachtet. Für die Stadt und die Firma Inast wäre eine Verlagerung des Unternehmens aus der Stadt auf das Kasernengelände "zweifellos ein großer Vorteil". Verwaltung und Gemeinderat müssten nun "sehr detailliert beschreiben", was auf dem Gelände zulässig sein soll und was nicht.

"Die SPD stimmt mit gutem Gewissen zu", erklärte Hartmut Landhäußer, von Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft sei das Thema "beispielhaft" erörtert worden. Das Ergebnis dieser Erörterung sei "voll zu akzeptieren". Sein Fraktionskollege Georg Nelius ergänzte: "Gewisse Nutzungen werden ausgeschlossen, ansonsten ist theoretisch noch Vieles möglich. Vielleicht taucht ja der ein oder andere Interessent noch auf."

Für die Freien Wähler hatte sich Dr. Gunter Leibfried bereits in der März-Sitzung des Gemeinderats ausführlich zum Thema geäußert. Für ihn ist es höchste Zeit, eine gewerbliche Nutzung des Areals voranzutreiben. Dr. Dieter Schwarz (FW) verwies auf begrenzte Möglichkeiten: Die nun angedachte Nutzung sei vielleicht nicht optimal: "Aber die einzige, die es gibt."

Zustimmung gab es auch vonseiten der Alternativen Liste: "Wir haben echte Einstimmigkeit, ich glaub's ja nicht", kommentierte Barbara Klein. Die Entscheidungsfindung sei ein "toller, interessanter Prozess" gewesen, die Bürgereinbindung dürfe keine einmalige Aktion bleiben. Die Mischnutzung werde man weiter kritisch begleiten, ebenso wie mögliche Straßenausbaumaßnahmen.

Wie geht es nun weiter? Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft muss nun den Aufstellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanänderung fassen. Auf dessen Basis wird die Bima die Kaserne ausschreiben, potenzielle Käufer können (noch einmal) ihr Interesse bekunden.