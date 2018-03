Mosbach-Neckarelz. Schon seit Bekanntwerden des Abzugs der Bundeswehr befasst sich der SPD-Ortsverein Neckarelz mit der Frage der zukünftigen Nutzung des Areals der Neckartal-Kaserne. Zur Förderung einer möglichst breiten Bürgerbeteiligung hatte man nun am Donnerstag ins Gasthaus "Eisenbahn" eingeladen. Als Hauptredner konnte der Konversionsbeauftragte der Stadt Mannheim, Konrad Hummel, gewonnen werden.

Der Einladung folgten rund 30 Interessierte, was für den stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Frank Heuß bestätigt, dass es sich "um eine Chance handelt, wie sie sich für eine Stadt nicht allzu oft bietet." Begrüßen konnte Heuß unter den Gästen auch SPD-Bundestagsabgeordnete Dorothee Schlegel sowie die Gemeinderäte Sigrid Schöneboom, Joachim Barzen, Manfred Bulling und Hans-Peter Senk. Letzterer führte als Vorsitzender der Neckarelzer SPD und Haupt-Initiator der Veranstaltung in die Thematik ein.

Referent Hummel begann seine Ausführungen zunächst mit der Definition des Begriffes der "Konversion". Dieser sei im Kontext als der Wechsel in der Nutzung einer Fläche zu verstehen, dem regelmäßig der Niedergang einer Branche vorausgeht. Hummel skizzierte dies am Beispiel Mannheim, wo die amerikanische Armee mit über 8000 "GIs" auf mehr als 500 Hektar Boden abgezogen ist. In der Folge übernahm die Stadt Mannheim nahezu sämtliche frei gewordenen Areale - und sicherte damit Gestaltungshoheit der öffentlichen Hand.

"Wir wollten, dass sich jede einzelne Fläche mit ihrer zukünftigen Nutzung positiv auf die Gesamtplanung auswirkt", stellte Hummel heraus. Und das sei nur durch umfängliche Bürgerbeteiligung möglich: "Wichtig ist, dass alle Ideen gehört werden", betonte der Referent - "so kommen aus der Dynamik viele Möglichkeiten ans Licht, auf die man sonst nie gekommen wäre."

Dies sollte sich bereits in der anschließenden, ausgiebigen Diskussion mit vielen Wortbeiträgen bestätigen. So wollte die Bundestagsabgeordnete Dorothee Schlegel wissen, wie in Mannheim der Beteiligungsprozess organisiert wurde. Hummel führte die Ablaufschritte auf die Weitsicht des Mannheimer Oberbürgermeisters Kurz (SPD) zurück, der vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus Stuttgart 21 frühzeitig die Beteiligung auf breite Füße stellte und auch die Position eines Konversionsbeauftragen einrichtete.

Die Vertreter der Bürgerinitiative Hardhof sprachen besonders die Möglichkeiten einer Renaturierung an. Vielfach wurde die Forderung erhoben, die Gemeinde sollte nach dem Vorbild Mannheims das rund 27 Hektar große Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) erwerben. Ein Stück Skepsis ob der verbleibenden Alternativen zur vorliegenden Konzeption der kommerziellen Nutzung durch einen lokalen Abfallentsorger klang aber auch durch, als ein Diskussionsteilnehmer meinte "der Vortrag kommt eigentlich zu spät und hätte vor dem Mosbacher Gemeinderat gehalten werden sollen."

Hans-Peter Senk dankte dem Referenten und rief dem Publikum zu: "Sie haben bald die Möglichkeit, den Gemeinderat so zusammenzusetzen, dass mehr Bürgerbeteiligung möglich wird!" Mehrere Teilnehmer forderten Senk daraufhin auf, als Stadtrat eine Plattform anzubieten, auf welcher man in der von Hummel dargestellten Art und Weise diskutieren und weiterentwickeln kann.