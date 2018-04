'Mälzerei-Atmosphäre' wollen die Bautzy's beim Open-Air hinter dem Johanneshaus-Tannenhof in Neckarelz schaffen. Die Einnahmen des Benefizkonzerts sollen in vollem Umfang dem ökumenischen Hospizdienst Mosbach zu Gute kommen.

Von Stephanie Kern

Neckarelz. "Gute Musiker können auch leise spielen." Ja, stimmt. Aber für Fahrstuhlmusik und leise Töne stehen die Mosbacher Bautzy's auch nicht gerade. Und gerade das macht sie wohl so attraktiv für Jung wie Alt. So attraktiv, dass die siebenköpfige Band nun auch im Johanneshaus-Tannenhof in Neckarelz auftritt - und damit trifft die Floskel voll ins Schwarze. Auf dem Programm steht kein Sing-Nachmittag mit Volksmusik, sondern ein waschechtes Rockkonzert. Dass das für den guten Zweck ist, versteht sich eigentlich von selbst.

"Wir wollen die Gemeinde hier reinziehen", beschreibt Tannenhof-Leiter Hans-Jürgen Mössner die Idee hinter dem Benefizkonzert. "Altenheim rockt für Hospiz" lautet das Motto des Konzerts, und der Name ist Programm. Das Geld, dass dabei zusammenkommt, soll ausschließlich für den Hospizdienst Mosbach verwendet werden. Dass er bei seiner Musikauswahl vollkommen richtig liegt, bekräftigte Mössner: "Unsere Bewohner sind 60 bis 103 Jahre alt. Und genau die haben die Musik gehört, die die Bautzy's spielen." Im Probenraum der Bautzy's wurde über den Vorstoß Mössners natürlich diskutiert - doch der Verwendungszweck hat die Musiker dann endgültig überzeugt.

"Wir sehen diese Veranstaltung auch als Bindeglied zwischen den Generationen", sagt Hartmut Landhäußer von den Bautzy's. Denn wenn die Band aufspielt, ist eigentlich immer volles Haus angesagt. Sei es beim jährlichen Auftritt in der Alten Mälzerei oder eben nun beim Open-Air hinter dem Tannenhof. "500 bis 600 Gäste" erwarten Musiker und Veranstalter - und die meisten kommen "von draußen". "Die Leute, die hier leben, die möchten nicht mehr in die Stadt gehen. Aber wenn die Stadt hierher kommt, dann wird gerockt", ist sich Mössner sicher. Gemeinsam mit der Physiotherapiepraxis Emmerling, der Logopädiepraxis Pink und dem Malergeschäft Kretz zeichnet er für die Organisation für das einmalige Konzert verantwortlich - neben seinen alltäglichen Aufgaben. Und auch die Mitarbeiter des Altenheims ziehen mit, helfen am 1. Juni bei Ausschank und Betreuung aus.

Auf sechs mal vier Metern Bühne (errichtet von der Firma Kretz) wollen die Bautzy's "Mälzerei-Atmosphäre" schaffen. 50 (!) Musikstücke haben sie für den Nachmittag im Altenheim ausgewählt, das reicht für fünf Stunden. Und wenn die Alten und die Besucher länger rocken wollen, ist das auch kein Problem: 200 Musikstücke hat die Band in petto.

"Das Ziel ist, viel Geld zu sammeln für den Hospizdienst, aber auch die Menschen aufzurütteln", sagt Hans-Jürgen Mössner. Und Ulrike Landes vom Hospizdienst freut sich natürlich über das Engagement. "Das ist auch eine gute Möglichkeit, Menschen mit den Themen sterben, Trauer und Tod zu konfrontieren - denn das betrifft jeden", meint Landes. Bereits seit Oktober 2011 begleiten die Hospizhelfer des ökumenischen Dienstes auch schwer erkrankte Menschen, die in Altenheimen untergebracht sind. "Viele wollen nicht auf eine Hospizstation", berichtet Landes. Auch der Hospizdienst wird sich im Rahmen des Benefizkonzerts vorstellen.

"Alle freuen sich", fasst Gertrud Stender, Vorsitzende des Heimbeirats, kurz und knapp zusammen, was denn die Bewohner von der Idee des "Chefs" halten, das Altenheim für ein Rock-Open-Air zu rüsten. Und trifft Rockmusik auch ihren Geschmack? "Manche mögen's, manche nicht", lautet die diplomatische Antwort. Entgehen lassen wird sie sich das Konzert aber bestimmt nicht...

Fi Info: Unter dem Motto "Altenheim rockt für Hospiz" wird am Samstag, 1. Juni, ab 14 Uhr rund um den Tannenhof gerockt. Die Bautzy's spielen ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Bevölkerung eingeladen.