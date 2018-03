Neckarelz. (cbe) Seit Mitte August hatte sie wohl so manchen Verkehrsteilnehmer geärgert: Die Rede ist von der Sperrung in der Heidelberger Straße in Neckarelz. Doch nun sind die Bauarbeiten am Kreisverkehr fast abgeschlossen. Wenn alles klappe, könne der Verkehr am Samstag wieder ungehindert fließen, erklärte die Mosbacher Stadtverwaltung auf RNZ-Nachfrage. Voraussetzung sei jedoch, dass das Wetter den Einbau der letzten Asphaltdeckschicht am heutigen Freitag ermögliche. Darüber hinaus werden noch Restarbeiten, beispielsweise die Beschilderung, erledigt. Die Bauarbeiten könnten somit im vorgesehenen Zeitplan abgeschlossen werden.

Voraussichtlich erst im Frühjahr wird die Markierung aufgebracht werden können. Am Montag, 16. Dezember, wird es dann zur offiziellen "Freigabe" des Kreisverkehrs kommen. Bis dahin wird auch die Begrünung abgeschlossen sein. Als Besonderheit soll dann auch ein Kunstwerk in der Mitte des Kreisels präsentiert werden.