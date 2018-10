Von Christian Beck

Neckarburken. Seit Jahrzehnten wird in Neckarburken über eine Ortsumgehungsstraße nachgedacht, und mindestens ebenso lange warten die rund 1000 Einwohner auf den Baubeginn. Nun findet das Projekt im vorgestern veröffentlichten Bundesverkehrswegplan Erwähnung, dieses Mal ist bei der Dringlichkeit sogar von vordinglichem Bedarf die Rede. Rücken nun in Kürze die Bagger an? Von verschiedener Seite wird mit großer Skepsis reagiert.

"Die Ortsumfahrung habe ich bereits Anfang der 90er-Jahre geplant", amüsiert sich Uwe Zimmermann ein klein wenig. Denn mittlerweile beschäftigt sich der Diplom-Ingenieur mit Lärmaktionsplänen. Die beinhalten unter anderem Vorschläge, was alternativ unternommen werden kann, da aus der Ortsumgehung bisher nichts geworden ist.

Laut einer Schätzung von Zimmermann rollen pro Tag mindestens 15 000 Fahrzeuge durch Neckarburken. "Da sind wir schon in einer Größenordnung, in der eine Ortsumfahrung großen Nutzen bringen würde", erklärt er. Insbesondere geht es dabei um eine Reduzierung des Lärms. Etwa 40 bis 50 Neckarburkener, die direkt an der Ortsdurchfahrt wohnen, sind davon insbesondere betroffen. So sei dort nachts eine Dauerbelastung von 60 Dezibel gemessen worden - das entspricht dem Lärm einer Nähmaschine. Und laut Umweltbundesamt liegt eine Dauerbelastung von über 55 Dezibeln im gesundheitsgefährdenden Bereich.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hält Uwe Zimmermann die Ortsumfahrung für sinnvoll - "das ist schließlich auch eine Form der Lärmminderung". Allerdings sieht diese im konkreten Fall recht kompliziert aus. Von Mosbach kommend würde sie laut aktueller Planung rechts an Neckarburken vorbeiführen. Ein Teil der Strecke, unter anderem im Bereich des Friedhofs, würde unterirdisch verlaufen, um dann hinter Neckarburken wieder auf die Bundesstraße zu führen. Diese Pläne lassen schnell klar werden: Das wird teuer. 22,4 Millionen Euro sind im Bundesverkehrswegplan dafür eingeplant.

Nicht zuletzt diese hohe Summe weckt auch beim Elztaler Bürgermeister Marco Eckl Skepsis. "Das Projekt war schon einmal in der Verkehrswegeplanung", erinnert er sich. "In naher Zukunft und auch mittelfristig wird aber nichts passieren", ist er sich sicher. Denn sowohl Eckl als auch Zimmermann sind sich einig: Längst nicht alle Projekte, die im Bundesverkehrswegeplan erwähnt sind, werden auch umgesetzt. Entscheidend ist hier vielmehr eine Priorisierungsliste, sprich: Es muss festgelegt werden, welche Projekte am Wichtigsten sind und mit dem vorhandenen Geld umgesetzt werden können. Und genau die Priorisierungsliste für den Bundesverkehrswegeplan 2030 gibt es aber noch gar nicht.

Deshalb beschäftigen sich Eckl und Zimmermann eher mit kleineren Lösungen, die den Verkehrslärm in Neckarburken mindern soll. So steht wohl eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt im Raum. So könnte laut Zimmermann der Lärm um drei Dezibel reduziert werden, was nahezu eine Halbierung des wahrgenommenen Krachs entspricht. Weitere Möglichkeiten wären Lärmschutzfenster und schallgedämmte Rollladenkästen.

Umstritten ist dagegen der Einbau einer so genannten lärmoptimierten Asphaltdeckschicht. "Bei geringen Geschwindigkeiten kommt der meiste Lärm nicht vom Rollgeräusch, sondern vom Motor der Fahrzeuge", erklärt der Diplom-Ingenieur. Und da würde der umgangssprachlich als Flüsterasphalt bezeichnete Belag eben auch nicht helfen.

Viel geholfen hat laut Bürgermeister Eckl die Blitzersäule: "Die Leute fahren deutlich langsamer, so ist es auch ein wenig leiser", berichtet er. Noch leiser würde es mit einer Ortsumgehungsstraße, Eckl fürchtet jedoch, dass hier auch Einwohner von einer Verlagerung des Lärms betroffen sein könnten, so beispielsweise im Baugebiet Flürlein. Die Ortsumfahrung habe also ihr für und wider. Und wahrscheinlich gute Chancen noch einige Jahre auf ihre Umsetzung zu warten.