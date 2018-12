Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn sich der Punkt "Nachtragshaushalt" auf der Tagesordnung einer Kreistags- oder Gemeinderatssitzung findet, bedeutet das in aller Regel nichts Gutes. Dass mit einem Nachtrag aber durchaus auch mal gute Nachrichten einhergehen können, wurde nach der Begrüßung von Bürgermeisterin Sabine Schweiger bei der Sitzung des Kreistags in der Festhalle Aglasterhausen schnell deutlich.

Überbringen durften die frohe Kunde von einer verbesserten Haushaltslage Landrat Dr. Achim Brötel und Kreiskämmerer Michael Schork. "Auslöser" für die guten Nachrichten sind ausgerechnet die Neckar-Odenwald-Kliniken - deren Verluste im Jahr 2014 deutlich geringer ausfielen als im Haushaltsansatz 2015 eingeplant. Aus der "Entspannung" (Brötel) beim Dauerpatienten Kliniken ergeben sich positive Nebenwirkungen für die Gemeinden und Städte im Kreis: Den Gutteil der rund 2,8 Mio. Euro großen Entlastung gibt der Kreis nämlich in Form eines um 1,5 Punkte abgesenkten Kreisumlagehebesatzes (nun 32,5%) an seine Gemeinden weiter.

"Der Ansatz für den Verlustausgleich Neckar-Odenwald-Kliniken kann im Nachtrag um 2,8 Mio. Euro gesenkt werden", erläuterte Schork das überarbeitete Zahlenwerk. 2,3 Mio. Euro davon werden durch die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage an die Kommunen weitergegeben. Zudem sei es aufgrund der geringer als geplant ausgefallenen Klinikverluste möglich geworden, auf einen gleich- statt nachläufigen Verlustausgleich umzustellen. Verlustzuweisungen erfolgen nun also als Abschlagszahlungen noch im laufenden Jahr (bei späterer Verrechnung mit dem exakten Jahresergebnis). "Dadurch entfallen die Ausleihungen an die Kliniken", so Kämmerer Schork.

Zur Erinnerung: Im Haushaltsplan 2015 waren für den Verlustausgleich der Kliniken knapp 7,6 Mio. Euro vorgesehen gewesen, die sich auf den (prognostizierten) Verlust aus 2014 bezogen. Tatsächlich machten die NO-Kliniken aber "nur" 3,6 Mio. Euro Minus. Im Wirtschaftsplan der Kliniken ist für 2015 ein Defizit von knapp 4,8 Mio. Euro vorgesehen. Damit kann im Nachtrag der Haushaltsansatz auf diesen Betrag reduziert werden. "Dies bedeutet eine Entlastung im Kreishaushalt von rund 2,77 Mio. Euro", fasste Schork zusammen.

Neben den Kliniken prägen indes noch weitere Faktoren den Nachtragshaushalt. Zum einen das Thema Breitbandverkabelung, zum anderen die investiven Maßnahmen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung. Während das Thema Breitband und schnelles Internet einen gesonderten Tagesordnungspunkt einnahmen, lieferte in Sachen Flüchtlinge Kämmerer Schork einen knappen Abriss über notwendig gewordene "Anpassungen" bei den Aufwendungen. Zwar ließen sich die deutlich höheren Kosten für Personal, Betreuung, Bewirtschaftung von Liegenschaften usw. dank Erstattungsleistungen des Landes im Haushalt "neutral" darstellen. (Weitere) Investitionen in Unterkünfte machen jedoch eine Erhöhung des Ansatzes um 2,28 Mio. Euro auf nun 7,5 Mio. Euro für 2015 nötig. Insgesamt zeichne sich gleichwohl ein "deutliche Entspannung" vor allem im Ergebnishaushalt ab, so Landrat Brötel. Zumal auch die geplante Kreditaufnahme von 6,5 auf 5 Millionen Euro gesenkt werden kann.

Den überwiegend erfreulichen Zahlen entsprechend fand der Nachtragshaushalt fraktionsübergreifend einhellige Zustimmung. Kreisrat Klaus Gramlich gab für die CDU grundsätzliches Lob weiter, hoffte zugleich aber auf eine "nachhaltige Erholung" der Finanzlage. Das finanzielle Wohl des Landkreises werde weiter von den NO-Kliniken abhängen. Die Senkung der Kreisumlage sei erfreulich, allerdings dürfe man nicht vergessen, dass die Last der Städte und Gemeinden dennoch "enorm" sei. Bei der SPD freute man sich vor allem auch über den Umstieg auf den gleichläufigen Verlustausgleich. Die Senkung des Hebesatzes könne man schon deshalb mittragen, so Heide Lochmann, als die Kommunen in der Krise der Kliniken "einen wichtigen Beitrag durch die Erhöhnung des Hebesatzes geleistet haben". Kreisrat Thomas Ludwig (Freie Wähler) sieht die Umlagesenkung als konsequente Fortsetzung in der Geschichte der "Schicksalsgemeinschaft" zwischen Kommunen und Kreis. In Bezug auf die Investitionen für Flüchtlingsunterkünfte solle man Forderungen gegenüber dem Land geltend machen.

"Heute geben wir den Kommunen zurück, was wir in Zeiten der Not als Solidaritätsbeitrag eingesammelt haben", kommentierte Simone Heitz (Bündnis 90/Die Grünen). Allerdings habe man bei den Grünen auch die Option eines Schuldenabbaus statt einer Umlagesenkung erörtert. Der Hebesatzsenkung und mithin dem Nachtragshaushalt stimmten die Grünen aber schließlich ebenso wie FDP-Kreisrat Achim Walter zu.