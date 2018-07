Neckar-Odenwald-Kreis. Eine zentrale Aufgabe der Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber (H-O-T) ist der Wissenstransfer und der fachliche Austausch mit anderen Regionen und Ländern. So empfing H-O-T dieser Tage eine Delegation aus Indonesien, die auf Einladung der Förderbank KfW nach Deutschland gekommen war. Die Abordnung bestand aus Vertretern der indonesischen Zentralregierung und Kommunalpolitikern, die sich in Deutschland über die Themen "Energieerzeugung und Ressourcenmanagement" informieren wollten. Die H-O-T-Region und die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) in Buchen waren eine der ersten Adressen.

H-O-T-Geschäftsführer Sebastian Damm stellte einleitend die Ziele der Bioenergie-Region vor. Dazu gehören insbesondere der Ausbau der regionalen Energie- und Wirtschaftskreisläufe sowie der Aufbau eines regionalen Stoffstrommanagements. Schnell kam man dann auf die Situation in Indonesien zu sprechen. Das dortige Abfallwirtschaftssystem stecke immer noch in den Kinderschuhen und solle schnellstmöglich modernisiert werden, erläuterte der Delegationsleiter Dwityo Soeranto. "Abfallvermeidung, -trennung und Recycling sind Themen, um die man sich in Indonesien bislang nur wenig gekümmert hat." Durch die stark wachsende indonesische Bevölkerung, derzeit rund 255 Millionen Menschen, und das damit einhergehende steigende Konsumniveau nehme aber die Menge an Abfall, insbesondere in städtischen Gebieten, stark zu.

Dass Klimaschutz eine zentrale Aufgabe der Abfallwirtschaft ist, unterstrich AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter. "Kein anderer Wirtschaftszweig hat in den letzten 20 Jahren so viel CO2 eingespart wie die Abfallwirtschaft", so Dr. Ginter. Innovatives Denken und die Nutzung neuer Technologien seien unerlässlich.

Er stellte der indonesischen Delegation unter anderem das Pilotprojekt "Restmüllfreie Abfallwirtschaft" vor, das seit 2010 in Rosenberg und seit 2013 in Hardheim erfolgreich und bei hoher Akzeptanz der Bevölkerung läuft. Dabei gibt es statt der klassischen Restmülltonne eine "Bioenergietonne" und eine "Trockene Wertstofftonne". Die bisherigen Untersuchungen zeigten, dass in diesem Abfallsystem große Potenziale steckten. Danach erläuterte Ginter die Idee, aus organischen Abfällen Biobrennstoffe, Pflanzenkohle und verschiedene Substrate, wie zum Beispiel Kompost und Terra Preta, herzustellen. Ginter ermunterte die Delegation, diese Möglichkeiten der Abfallverwertung in Zukunft auch in Indonesien zu nutzen. Dafür übergab er der Delegation das Abfallwirtschaftskonzept des Neckar-Odenwald-Kreises als anschauliches Beispiel mit auf den Weg.

Delegationsleiter Dwityo Soeranto dankte für die Ausführungen und betonte, dass man den Wissenstransfer benötige und sich über eine Kooperation sehr freuen würde. Es ginge darum, in Indonesien im Bereich der Abfallverwertung einige Schritte voranzukommen.

Nach einer kurzen Besichtigung der Deponie Sansenhecken ging es dann weiter ins Bioenergiedorf Großeichholzheim. Dort stand Ortsvorsteher Reinhold Rapp den interessierten Gästen Rede und Antwort. Für besondere Aufmerksamkeit sorgten die Biogasanlage und die Heizzentrale, die die Ortschaft ganzjährig mit Wärme versorgt. Mit vielen neuen Eindrücken machten sich die Gäste so auf die Heimreise.