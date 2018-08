Neckarelz. (rnz) Zum angenehmen Treffpunkt und informativen Marktplatz soll am Wochenende die Pattberghalle in Neckarelz werden. Mehr als 50 Aussteller werden sich in und vor der Halle im Rahmen der Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" am Samstag und Sonntag präsentieren. Ein Schwerpunktthema bildet dabei der Bereich Bauen, Wohnen und Gartengestaltung: Handwerksbetriebe aus der Region wollen eine Vielzahl an Möglichkeiten aufzeigen, Wohneigentum aufzuwerten und zu verschönern. Auch das Thema Mobilität soll bei der Gewerbeschau verstärkt in den Fokus gerückt werden.

Die Aussteller der "Neckar & Elz Aktiv" wollen ihr umfangreiches Erfahrungswissen an interessierte Gewerbeschaugäste weitergeben und anwendbare Mittel und Wege vermitteln, die jeweils auf die individuelle Wohnsituation passen. Auch zum Thema Förderrichtlinien und Zuschüsse gibt es auf der Gewerbeschau interessante Informationen. Und natürlich wird auch die Gartengestaltung Thema der Gewerbeschau sein.

"Spannend wird es auch im Außengelände der Pattberghalle", versprechen die Verantwortlichen beim Verein "Aktives Gewerbe Neckar & Elz Mosbach", die viel Engagement in die Vorbereitung der Gewerbeschau haben fließen lassen. Vor der Halle präsentieren sich Autohäuser der Region mit neuen Fahrzeugmodellen, die meisten Hersteller haben nicht nur Hybridfahrzeuge mit im Programm (die einen elektrischen Zusatzantrieb aufweisen), sondern zeigen auch komplett elektrisch angetriebene Autos. Auch hier will man erklären und aufklären, unter anderem über mögliche Zuschüsse beim Kauf von Elektro- oder Hybridautos.

Neben Wohnen, Gartengestaltung und Mobilität sollen die Besucher der "Neckar & Elz Aktiv" viele weitere Produkte und Dienstleistungen finden, die das tägliche Leben erleichtern und bereichern. "Es gibt also viele gute Gründe, sich bei unserer kostenlosen Verbraucher-Ausstellung Anregungen zu holen", sind sich die Macher des Aktiven Gewerbes sicher.

Info: Geöffnet ist die Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" an und in der Pattberghalle Neckarelz am Samstag, 8., und Sonntag, 9. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.