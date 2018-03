Kein Zug in Sicht? Auf Abholung warteten Pendler dieser Tage am Bahnhof Neckarelz mitunter vergeblich. Die Bahn hat das Problem erkannt - und verspricht Abhilfe. Foto: schat

Neckarelz. (schat) Wer frühmorgens um 5.50 Uhr zum Zug muss, ist nicht unbedingt zu beneiden, erst recht nicht im Winter. Wenn der Zug dann gar nicht fährt, wird's richtig unangenehm. Berufspendler, die kurz vor sechs von Neckarelz aus mit der RB 19101 nach Heilbronn woll(t)en, wurden in den vergangenen Tagen mehrfach kalt erwischt - mit der Botschaft "Zug fällt aus".

"Am 20. Januar kam keine Bahn, am 27. kam sie 20 Minuten zu spät, gestern dann wieder gar nicht", berichtete am Freitag Peter Roos der RNZ. Der Bahnpendler ist angefressen. Zumal die Situation nicht neu für ihn ist: Bereits im Dezember 2012 war es binnen weniger Tage zu mehreren Ausfällen besagter Regionalbahn gekommen.

Roos' Nachfragen nach den Ursachen für die wiederholten Zugausfälle seien im DB-Regio-Center zwar sehr freundlich entgegengenommen worden, eine Erklärung hatte man dort aber offenbar auch nicht parat. Dafür weiß die Pressestelle der Bahn in Stuttgart mehr: Eine Weichenstörung und vor allem Verzögerungen bei der morgendlichen "Zustellung" der RB 19101 nach Neckarelz haben laut einer DB-Sprecherin für die Zugausfälle bzw. die massive Verspätung gesorgt.

Gemeinsam mit einem weiteren Zug sei die Regionalbahn bis dato am frühen Morgen leer von Stuttgart nach Neckarelz gefahren. Da es dabei in den letzten Tagen ganz offensichtlich zu größeren Verzögerungen gekommen ist, soll nun ab Montagmorgen die RB 19101 alleine gen Neckarelz rollen.

"Damit sollte das Problem gelöst sein", so die Bahn-Pressesprecherin, die durchaus Verständnis für den Unmut der betroffenen Berufspendler wie Peter Roos zeigt: "Da muss natürlich Abhilfe geschaffen werden."