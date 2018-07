Von Christian Beck

Diedesheim. Es wird weiter intensiv gespielt und getestet: Auch nach Diedesheim soll uns unser Spielplatztest führen. Gemeinsam mit Tim (10) und Finn (8) haben wir uns den Kinderspielplatz in der Steige angeschaut. Am besten kann er über die Heidelberger Straße erreicht werden, dort liegt er an der Ecke zur Jupiterstraße.

> Die Sicherheit auf dem Platz: Das weitläufige Gelände ist gut gesichert, die Zäune siind stellenweise recht hoch. An einer Stelle hat der Zaun eine Lücke und führt in eine Garageneinfahrt auf eine weniger stark befahrene Sei᠆tenstraße. Stolperfallen und andere Gefahrenquellen auf dem Platz konnten wir nicht ausmachen. Punktzahl: 4,5

> Die Sicherheit an den Geräten: Die Vielzahl an Spielgeräten macht einen guten Eindruck und wirkt recht neu. Rund um das Klettergerüst können Stürze dank Holzhackschnitzel abgefedert werden. Den einzigen Kritikpunkt hatte Tim schnell gefunden: Ein Griff des Klettergerüsts, an dem sich Kinder entlanghangeln können, ist locker. Hier müsste eine Schraube angezogen werden. Punktzahl: 4,5

> Die Sauberkeit auf dem Platz: Hier schneidet der Spielplatz eher mittelmäßig ab: "Auf dem Platz selbst ist es ziemlich sauber", sind sich die Brüder einig. "Aber die Kippen geben Abzug", fügen sie hinzu. Vor allem um die drei Bänke finden sind zahlreiche Zigarettenstummel. Und leider fanden wir an diesem Mittag auch hier Glasscherben. Bei zwei Mülleimern ein Unding. Punktzahl: 2,5

> Die Vielfalt der Ausstattung: Hier kann der Spielplatz in der Diedesheimer Steige wieder punkten: Ein Schaukelpferd, eine weitere Federwippe und eine Rutsche sind vorhanden. Viele Bäume und drei Bänke vermitteln eine gemütliche Atmosphäre. Drei Drehelemente gefielen vor allem dem achtjährigen Finn: Den schiefen "Eierbecher" benutzte er allein, eine Art Traktorreifen im hinteren Bereich fanden beide jungen Tester gut. Hier vergnügten sie sich ausgiebig, schubsten sich gegenseitig an, und probierten die verschiedensten Varianten aus: im Sitzen, im Liegen, im Stehen - das Gerät garantierte Spaß. Für jüngere Kinder könnte auch der Sandkasten mit einem Spielelement interessant sein. Dort können die Kleinen den Sand einfüllen und verteilen. Außerdem gibt es noch eine Tischtennisanlage. Der unangefochtene Star des Spielplatzes war bei Tim und Finn aber die Kletteranlage. Hier können sich die Kinder entlanghangeln, Ketten, Reifen, Metallpfosten und ein weiteres Drehelement bieten vielfältige Spielmöglichkeiten. Punktzahl: 4

> Die Meinung der Kinder: "Ich find’s schön hier", lautet Finns spontaner Kommentar. Und auch Tim bewertet den Spielplatz in der Steige gut. Vor allem das Klettergerüst gefällt ihm: "Da hat sich jemand viel Mühe gegeben", ist er überzeugt. Doch die beiden haben auch Verbesserungsvorschläge: "Hier ist gar keine Schaukel", bemängelt Finn. Und Tim hätte gerne eine Seilbahn, wie es sie an manchen Plätzen gibt. Außerdem wünscht er sich mehr Schatten - allerdings fand unser Test um die Mittagszeit statt, in der die Sonne am höchsten steht. Grundsätzlich bemängeln beide, dass offenbar Erwachsene die Spielplätze mit Zigarettenkippen und anderem Unrat vermüllen. Alles in allem vergeben sie für den Kinderspielplatz in der Diedesheimer Steige vier von fünf Punkten.