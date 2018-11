Cécile (10) und Maurice (6) versuchen sich an der Kletterwand in der Donauschwabenstraße im Masseldorn. Insgesamt sind die Kinder sehr zufrieden mit diesem Spielplatz, besonders mit der Vielfalt der Ausstattung und den Spielmöglichkeiten, auch wenn es in einigen Bereichen Schwächen gibt. Foto: Benjamin Auber

Von Benjamin Auber

Mosbach. Der Spielplatz-Test der RNZ geht in die erste Runde. Die Lohrbacher Kinder Maurice (6) und Cécile (10) haben sich den Spielplatz in der Donauschwabenstraße im Masseldorn genauer angeschaut. "Auf den ersten Blick hab’ ich mir gedacht, da will ich sofort hin", meint die zehnjährige Cécile beim Testtag. Für jede der folgenden Kriterien werden fünf Punkte vergeben.

Die Sicherheit auf dem Platz: Insgesamt ist die Sicherheit gegeben. Es gibt keine Stolperfallen, und der Spielplatz ist eingezäunt. Allerdings gibt es hier einen größeren Kritikpunkt, der auch Cécile und Maurice aufgefallen ist: Der Zaun zur stark befahrenen Donauschwabenstraße besteht aus Steinpfosten und einen neuen Stahlmattenzaun. An einer Stelle sind die Steinpfosten extrem niedrig, sodass kleinere Kinder leicht darüber stolpern und einen kleinen Abhang hinunterstürzen können. Punktzahl: 3,5

Die Sicherheit an den Geräten: Bei dieser Begutachtung geht es um einen Eindruck der Spielgeräte. Überwiegend kann bei einem Großteil der Geräte im vorderen Bereich keine Beanstandung festgestellt werden. Doch die große Kletter- und Rutschkombination, die in den Hang hineingebaut ist, wackelt bedenklich. Hier sollte sich die Stadt umgehend kümmern. Auch der Auslauf der Röhrenrutsche ist kritisch zu sehen. Maurice, der sich mit vollem Karacho die Rutsche hinuntergestürzt hat, kam meist zwei Meter hinter dem Auslauf zum Stehen - im Geröll und mit kleinen Ästen. Rindenmulch wäre eine Alternative, um die Situation zu entschärfen. Punktzahl: 2

Die Sauberkeit auf dem Platz: Ist eine Momentaufnahme, und hier schneidet die Donauschwabenstraße gut ab. Der angesammelte Müll war bis auf eine Plastikschale und etwas Papiermüll im grünen Bereich. Es gibt auf dem Platz drei Mülleimer. Das Erscheinungsbild ist ansprechend, jedoch sind viele Blätter zu sehen, und im Sandbereich sollten einige Grasbüschel entfernt werden, damit es noch einladender wirkt. Punktzahl: 4

Die Vielfalt der Ausstattung: Hier ist vieles richtig gemacht worden, denn vor allem der sechs-jährige Maurice war hellauf begeistert und wollte auch nach einer halben Stunde nicht gehen. "Die Röhrenrutsche und der Kletterturm waren toll, das hat extrem viel Spaß gemacht." Diese Kombination mit einer Hängebrücke bringt einfach Freude, spendet Schatten und ist mit einer integrierten Kletterwand ein Erlebnis für die Kinder. Ansonsten gibt es einen großen Sandplatz, eine Schaukel, einen Bagger, eine Federwippe, eine Reckstange, einen funktionierenden Drehkreisel und im oberen Bereich eine Tischtennisplatte. "Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen", findet Cécile. Punktzahl: 4,5

Die Meinung der Kinder: In einer Extra-Kategorie dürfen unsere Teilnehmer ihre Punktzahl vergeben und sich ganz auf ihr Gefühl verlassen. Sichtlich angetan und glücklich war dabei Maurice: "Wenn es gehen würde, dann hätte der Spielplatz 100 Punkte verdient, aber er bekommt auf jeden Fall fünf", so die Meinung des Sechsjährigen. Etwas kritischer sieht es Cécile, die neben dem Müll auch den wackelnden Kletterturm bemängelte. "Damit fühle ich mich nicht unbedingt wohl, es hat schon sehr gewackelt. Ansonsten fand ich die Spielmöglichkeiten toll. Hier würde ich wieder hingehen", meint die Lohrbacherin, die vier Punkte vergibt. Den Kindern hat es insgesamt sehr viel Spaß und Freude gemacht, was man ihnen deutlich anmerkte, und damit hat die Spielanlage ihren Zweck erfüllt. Punktzahl: 4,5.

Gesamtpunktzahl: 19,5 (25)