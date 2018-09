Über 4000 Musikfans lockten die Jungs von Revolverheld und Luxuslärm am 1. August in den Großen Elzpark. Foto: Stefan Weindl

Mosbach. (stm) Eine versöhnliche Abschlussbilanz des Mosbacher Sommers präsentierte jetzt das Organisationsteam um Christine Funk, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Mosbach. Obwohl durch das nasskalte Wetter viele Veranstaltungen im Saal stattfinden mussten und natürlich Einbußen zu verzeichnen sind, kamen zu den 33 Veranstaltungen doch rund 20.000 Zuschauer.

Oberbürgermeister Michael Jann: "Auch der 29. Mosbacher Sommer lief trotz einiger Abstriche wegen des Wetters sehr erfolgreich. Wir setzen jedenfalls weiter auf Kultur als Sympathieträger und Faktor für Lebensqualität in unserer Stadt." Sein besonderer Dank galt neben den Organisatorinnen des Kulturamts vor allem den Sponsoren Stadtwerke Mosbach, Live art Licht- und Beschallungstechnik, Toto-Lotto Bezirksdirektion Franken, Diginights, Motip Dupli und allen voran der Hauptförderin Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Bei schönem Wetter begann das Programm mit der Kultur- und Sport-Schau "Kuss". Das große Engagement der über 40 mitwirkenden Vereine hätte jedoch mehr Publikum verdient gehabt.

Gleich siebenmal mussten Veranstaltungen in trockene Räume verlegt werden, u. a. die Theaterstücke der Badischen Landesbühne, die Musikveranstaltung Burr & Kleiber und das Spielefest. Klettern, die Wasserrutsche und Segway-Fahren konnten dort zwar nicht angeboten werden, aber dafür viele andere Attraktionen, und so machten sich trotzdem 300 Kinder und Erwachsene auf in die Alte Mälzerei.

Sehr zufrieden ist Daniela Keil als Verantwortliche für das Kinder- und Jugendprogramm. Detlev Jöcker zum Beispiel schaffte es, im Burggraben fast 700 Leute mitzureißen, und zum Abenteuer mit dem Raben Socke hieß es schon Tage vor dem Termin: ausverkauft! Auch der Versuch, das Programm zu verjüngen, fand starken Widerhall bei dem Konzert mit Revolverheld und Luxuslärm. Es war die best besuchte Veranstaltung im ganzen Mosbacher Sommer.

Voll war die Innenstadt beim Straßentheater mit zwölf Gruppen aus acht Ländern. Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn gut gelaunte und lachende Leute den ganzen Nachmittag von Ort zu Ort ziehen und alle Terrassen von Gaststätten und Eiscafés ständig überbelegt sind. Sehr freut sich Christine Funk für ihre Lieblingsveranstaltung, dass die Besucher schon von sich aus ohne Aufforderung zur Information vor dem Rathaus oder zu den mobilen Kassen kommen, um den Sympathie-Button zu erwerben und damit das Festival zu unterstützen. Und auch die Hutsammlung brachte in diesem Jahr ein sehr erfreuliches Ergebnis.

Vollkommen überrascht waren die Organisatoren um den Jugendgemeinderat, Kulturamt, Fachabteilung Grün im Technischen Bauamt, Förderverein der Landesgartenschau und Stadtseniorenrat über den Ansturm auf das wiederbelebte Lichterfest. Die Motive aus Teelichtern der fünf Schulen, die Illumination der Bürgergärten und die Videoprojektionen des Künstlers Louis von Adelsheim luden zum Schauen und Staunen ein. Nur dank der unermüdlichen Helfer musste keiner durstig nach Hause gehen. Obwohl die Organisation sehr zeit- und arbeitsintensiv ist, soll das Lichterfest sicher eine Neuauflage erleben - wahrscheinlich in zwei Jahren.

Eine runde Sache war auch die Ausstellung "Fritz Heinsheimer - Ein Maler aus Mosbach". Ein ganzes Netzwerk an Beteiligten, allen voran der Kunstverein Neckar-Odenwald mit Ulrike Thiele und der Geschichts- und Museumsverein Mosbach mit Dr. Karsten Weber, hatten mit dem Kulturamt zusammengearbeitet und diese aufwendige Schau zu einem Erfolg werden lassen.

Christiane Karle als Hauptverantwortliche für die eigenen Musikveranstaltungen ist zufrieden, dass die bisher umfangreichste "Kneipen-KultTour" mit rund 2500 Besuchern sehr gut besucht war. Bei HMBC und Burr & Kleiber hatte sich das Kulturamt mehr Publikum erhofft, dennoch waren es schöne Konzerterlebnisse. Besonders gut war die Stimmung beim A-cappella-Festival und bei "Folk am Neckar".

Unter dem durchwachsenen Wetter am meisten gelitten haben die Open-Air-Filmnächte im Großen Elzpark. Insgesamt kamen an allen elf Nächten nur ungefähr so viele Filmfreunde, wie 2012 an nur zwei Abenden zu dem Film "Ziemlich beste Freunde".

Nach dem Mosbacher Sommer gehen die Organisatoren erst einmal in Urlaub, um dann wieder frisch ausgeruht das Programm für das nächste Jahr vorzubereiten. Fest stehen auf jeden Fall die Aufführungen der Badischen Landesbühne mit Timm Thaler für Kinder und Cyrano von Bergerac für die Erwachsenen, das wieder zweitägige "Folk am Neckar"-Festival und das Straßentheater.