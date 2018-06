Bereits zum fünften Mal wird der Burggraben in Neckarelz im Rahmen des Mosbacher Sommers zum Festivalgelände für "Folk am Neckar".

Mosbach. (stm) Der Mosbacher Sommer steht vor der Tür. Ein vielseitiges musikalisches Programm gehört unbedingt dazu. Da man in diesem Jahr mit einem Weltkulturenfest eröffnet, liegt der musikalische Schwerpunkt im Sommer 2017 auf der Weltmusik

Den Auftakt macht am Sonntag, 16. Juli, ein Weltkulturenfest. Neben einem Friedensgebet, vielen Mitmachstationen, Infoständen und jeder Menge köstlicher Speisen aus fast allen Teilen der Welt, gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zum Abschluss des Festes tritt die deutsch-französische Band "Äl Jawala" auf. Multi-Kulti-Musik von Balkanklängen bis hin zu orientalischen Bläsersätzen: Äl Jawala reißt das Publikum mit und bringt Groß und Klein zum Feiern und Tanzen.

Weiter geht es am Samstag, 22. Juli, mit dem 4. Mosbacher Sambafestival "MobaCabana". Es präsentieren sich verschiedenste Sambagruppen aus ganz Deutschland. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Sambanditos, Tropamin, Samba Brasilikum und die Brasil Power Drums. Von modernen Klängen bis zu klassischer Samba bietet das Festival ein abwechslungsreiches Programm und schwungvolle Unterhaltung. Vom klassischen Samba aus Rio de Janeiro bis zum Samba-Reggae aus Salvador, von afro-brasilianischen Grooves bis hin zu modernen Beats - "MobaCabana" hat in diesem Jahr viele Facetten.

Am Sonntag, 30. Juli, ist das Gitarrenduo Café del Mundo zu Gast. Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian spielen mit Herzblut Flamenco-Rhythmen, lassen aber auch arabische und lateinamerikanische Elemente einfließen. In ihrem Programm "Dance of Joy" spielen sie luftig leicht und doch voller Tiefgang. Durch die Symbiose der gegensätzlichen Gitarristen entsteht bei ihrem Live-Auftritt ein unvergessliches musikalisches Erlebnis: ursprünglich und zeitlos, zugleich aber auch träumerisch und fesselnd.

Für eine außergewöhnlich gute und heitere Atmosphäre mit Folkmusik vom Feinsten sorgt in diesem Jahr bereits zum fünften Mal das Festival "Folk am Neckar" am 4. und 5. August im Burggraben Neckarelz. Zu Gast sind Crosswind, Scannal, Rusty Shackle, Donkeyhonk Company, Broom Bezzums Band, Firkin’, Hò-Rò, und Celkilt.

"Die Schönen Mannheims" gastieren am Freitag, 11. August, in Mosbach. In ihrem Programm widmen sich die Powerfrauen "ungebremst" den kleinen und den großen Themen, dem Alltäglichen und Skurrilen, dem Naheliegenden und dem Abseitigen. Dabei nehmen sie auf musikalisch-szenische Art allerlei Sprachen in den Mund und vor allem sich selbst nicht allzu ernst. Die Schönen - das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, Operndiva Smaida Platais sowie am Klavier: Stefanie Titus.

Den Abschluss der Musikveranstaltungen bildet die inzwischen 17. Mosbacher Kneipen KultTOUR am Freitag, 8. September. In zahlreichen Bars und Kneipen präsentieren sich Bands aus allen Sparten der regionalen Musikszene. Ein Shuttlebus bringt die Besucher kostenlos von einer Kneipe in die nächste. Ein ausführliches Ankündigungsheft zu den Kneipen und Musikern erscheint einige Wochen vorher. Der Fahrplan für die Shuttlebusse und die Eintrittsarmbänder werden in den teilnehmenden Gastrobetrieben und in der Tourist Information erhältlich sein.