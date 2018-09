Mosbach. (stm) Egal, ob Frank Fischer Tipps und Tricks erklärt, um den Alltag außergewöhnlicher zu gestalten, die Schönen Mannheims sich im Musikkabarett mit den wichtigen Themen des Lebens beschäftigen oder Chako Habekost dem Publikum mit weinsinnig-niveauvoller (kur)pfälzer Mundart einen vergnüglichen Abend beschert. Oder ob die gesamte Altstadt zur Freilichtbühne wird, wenn beim Internationalen Straßentheater schräge Gestalten atemberaubende und lustige Nummern abliefern. Das Programm des Mosbacher Sommers hat auch in diesem Jahr wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an Theater und Kabarett zu bieten.

Theaterfreunde erfreut die Badische Landesbühne mit "Der Widerspenstigen Zähmung" von William Shakespeare. Natürlich darf auch das Internationale Straßentheater nicht fehlen. Die Mosbacher Innenstadt soll sich wieder in ein Kunstwerk der Kultur verwandeln.

Los geht es am 19. Juli im Hospitalhof mit Frank Fischer und seinem Programm "Gewöhnlich sein kann jeder". Der Gewinner des "Prix Pantheon" stellte sich die Frage, wie man das Leben spannender gestalten kann. Auf seiner Reise durch Deutschland hatte er einige außergewöhnliche Momente und Begegnungen und kann diese Frage nun beantworten. Die Besucher seines Gastspiels in Mosbach können sich auf einen lustigen und schrägen Abend freuen.

Am Dienstag, 25. Juli, kommt die Badische Landesbühne mit William Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung" auf den Marktplatz. Mit scharfen Wortgefechten und verwirrenden Rollenspielen treibt Shakespeare den Kampf der Geschlechter auf die Spitze. Auch nach 500 Jahren hat die Komödie nicht an Faszination verloren.

Am Freitag, 11. August, kommen die "Schönen Mannheims" in den Hospitalhof. Die vier quirligen Frauen begeistern mit umwerfenden Szenen und hinreißenden Stimmen. Ausdrucksstark präsentieren sie ihr Programm "Ungebremst", indem sie auf musikalisch-szenische Art allerlei Sprachen in den Mund, sich selbst aber nicht allzu ernst nehmen.

Den Abschluss des Kabarett- und Comedy-Programms bildet am Donnerstag, 31. August Christian "Chako" Habekost. Aus der "Pfälzer Provence" kommt er in den Burggraben Neckarelz. Der König der Pfälzer Mundart begeistert das Publikum mit seinem Programm "Der WeeschWie’sch Män", in dem er seine pfälzische High-mat als Zerrspiegel und Kontrastprogramm für die große weite Welt der Politik und des Alltagswahnsinns nutzt.

Am Sonntag, 3. September, wird die Mosbacher Innenstadt beim Internationalen Straßentheater wieder zur Showbühne für Walk-Acts, atemberaubende Kunststücke und schrägen Humor von Künstlergruppen. Eine Menge Spaß ist garantiert für Klein und Groß. Wie immer wird ca. drei Wochen vorher ein eigenes Programmheft erscheinen.

Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Veranstaltungen: Musik von Rock & Pop bis Folk, Ausstellungen, die Eröffnung mit dem Weltkulturenfest, das Open-Air-Kino und vieles mehr...

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen, Terminen und Spielorten gibt es im Programmheft, das in der Tourist Information Mosbach und in den Einzelhandelsgeschäften Mosbachs und der Umgebung ausliegt. Genauso ausführlich kann man sich unter www.mosbach.de/veranstaltungen informieren. Facebook-Fans erwartet eine Fülle von aktuellen Neuigkeiten zu Programm und Künstlern auf der offiziellen Mosbacher-Sommer-Seite.

Der Vorverkauf in der Tourist Information hat bereits begonnen. Karten gibt es auch bei der Rhein-Neckar-Zeitung, für das "Folk am Neckar"-Festival unter www.folk-am-neckar.de.