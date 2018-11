Mosbach. (cbe) Ralf Hupertz, Maschinenbauingenieur im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik, gastierte als Festredner der Ratsherrenweck-Feier in Mosbach. Beim Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Lampoldshausen testet er Triebwerke, mit der die europäische Trägerrakete "Ariane" Satelliten in die Erdumlaufbahn bringt. Im Rahmen der Feier hatte die RNZ Gelegenheit, einige Fragen an Hupertz zu richten.





In Mosbach und im ganzen Kreis machen sich viele Menschen Gedanken, wo Flüchtlinge untergebracht werden können. Warum sollte man sich trotz naheliegender Probleme mit weit entfernten Themen wie der Raumfahrt beschäftigen?

Weil es sich lohnt. Hier ist Indien ein gutes Beispiel: Warum leistet sich ein Land ein Raketenprogramm, wenn viele Menschen dort hungern? Die Antwort: Mit multimedialen Bildungsprogrammen sollen die Menschen in weit entfernten und schlecht zugänglichen Gebieten lesen und schreiben lernen. Und Satelliten ins All zu schicken ist billiger, als das mit terrestrischen Methoden zu erledigen.

Zurück nach Deutschland: Inwieweit profitieren die Mosbacher von der Raketentechnologie?

Viele Entwicklungen aus diesem Bereich werden mittlerweile in anderen Feldern eingesetzt. Dass sich beispielsweise die Anzeige des Handydisplays automatisch dreht, liegt an darin verbauten Beschleunigungssensoren. Die wurden in dieser geringen Größe ursprünglich entwickelt, um eine Rakete zu steuern. Viele Ideen in älteren Science-Fiction-Serien sind heute übrigens längst Wirklichkeit oder schon wieder veraltet.

Zum Beispiel?

Der Kommunikator von Captain Kirk war im Prinzip ein Klapphandy. Aber auch Touchscreens oder kleine Steckkarten zur Datenübertragung gab es schon vor langer Zeit im Fernsehen.

Und wie wird es weiter gehen?

Irgendwann wird die Menschheit zum großen Sprung ansetzen und zum Mars fliegen - das wird definitiv passieren. Die Nasa peilt dafür momentan das Ende der 30er-Jahre an. Und das wird die gesamte Menschheit sehr verändern.